https://ria.ru/20230510/gosdolg-1870687274.html

Байден предупредил об опасных последствиях дефолта

Байден предупредил об опасных последствиях дефолта - РИА Новости, 10.05.2023

Байден предупредил об опасных последствиях дефолта

Возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США станет разрушительным для американской экономики, заявил президент Джо Байден... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T02:06

2023-05-10T02:06

2023-05-10T10:13

сша

джо байден

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США станет разрушительным для американской экономики, заявил президент Джо Байден после переговоров с лидерами конгресса.Вчера вечером спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти после встречи с Байденом заявил, что лидеры конгресса на встрече, состоявшейся накануне в Белом доме, не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.Отвечая на вопрос о том, какие меры он готов принять для того, чтобы избежать дефолта, американский лидер дал понять, что не исключает никаких шагов, "кроме самого дефолта". Байден также допустил возможность кратковременного повышения потолка госдолга. "Я не исключаю ничего", — подчеркнул он.При этом глава Белого дома выразил готовность обсудить с лидерами конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта. Он добавил, что планирует продолжить обсуждение угрозы дефолта с лидерами конгресса в пятницу и рад был услышать на прошедшей встречи о необходимости для США избежать такой ситуации.Американский минфин еще в январе уведомил конгресс о применении экстраординарных мер из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала глава минфина Джанет Йеллен, без решения этого вопроса правительство не сможет продолжать выполнять обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230509/ssha-1870538168.html

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сша, джо байден, кевин маккарти