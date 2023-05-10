https://ria.ru/20230510/gershkovich-1870906863.html

В палату представителей США внесли резолюцию об освобождении Гершковича

В палату представителей США внесли резолюцию об освобождении Гершковича - РИА Новости, 10.05.2023

В палату представителей США внесли резолюцию об освобождении Гершковича

Проект резолюции с призывом к правительству РФ освободить арестованного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича внесли в палату представителей конгресса РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T21:15

2023-05-10T21:15

2023-05-10T21:23

эван гершкович

джо байден

энтони блинкен

сша

россия

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Проект резолюции с призывом к правительству РФ освободить арестованного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича внесли в палату представителей конгресса США, следует из текста опубликованного документа. "Палата представителей призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Эвана Гершковича, который остается незаконно удерживаемым с марта 2023 года", - указано в проекте резолюции. Кроме того, проект резолюции призывает президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и специального посланника главы Белого дома по делам заложников Роджера Карстенса поднимать вопрос о необходимости освобождения Гершковича "во всех взаимодействиях с правительством РФ". Помимо этого, документ призывает Москву обеспечить Гершковичу "полный, свободный и стабильный консульский доступ", а также освободить американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что запросы о консульском посещении Гершковича рассматриваются соответствующими российскими службами, а со стороны США по этой теме пока были только попытки давления. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

https://ria.ru/20230509/gershkovich-1870590820.html

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эван гершкович, джо байден, энтони блинкен, сша, россия, в мире