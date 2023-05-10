Кандидат на пост главы Гагаузии указал на главную ошибку Кишинева
Молдавский политик Григорий Узун: Кишинев проводит политику, лишающую страну суверенитета
© из личного архива Григория УзунаГригорий Узун
© из личного архива Григория Узуна
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду и ее режим видят в гагаузах политических соперников, и вместо политики взаимовыгодного сотрудничества с различными странами, в том числе с Россией, лишают Молдавию нейтралитета, что лишь ухудшает ее положение, считает кандидат на пост главы Гагаузской автономии Григорий Узун.
В регионе 14 мая пройдет второй тур выборов башкана (главы). За пост будут бороться независимый кандидат Григорий Узун, которого поддержала оппозиционная Партия социалистов, и кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.
В регионе 14 мая пройдет второй тур выборов башкана (главы). За пост будут бороться независимый кандидат Григорий Узун, которого поддержала оппозиционная Партия социалистов, и кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.
"Отношения между Гагаузией и Кишиневом, честно говоря, оставляют желать лучшего. Режим Санду, судя по действиям, видит в гагаузах своих политических противников. И если быть откровенным, население региона это понимает", — сказал Узун.
По его словам, большинство гагаузов "не в восторге от того, что учиняет нынешняя центральная власть". Это касается в том числе и внешней политики — страна все меньше становится самостоятельной при решении тех или иных вопросов.
"Нам не нравится, что наша власть лишает страну суверенитета и нейтралитета, вместо того чтобы поддерживать взаимовыгодные отношения и конструктивное, равноправное сотрудничество с различными государствами", —подчеркнул Узун.
Вместо этого, отметил он, происходит "поиск внутренних врагов". Звучат в том числе и обвинения в сотрудничестве с Россией. "Нас не впечатляют профессиональные качества команды нынешней власти. Мы хотим нормальных конструктивных отношений с центральной властью во имя диалога. Отношения должны вести к независимости и процветанию нашей страны. Но для этого руководство страны должно проявлять хотя бы минимум конструктива", — заключил политик.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
Вместо этого, отметил он, происходит "поиск внутренних врагов". Звучат в том числе и обвинения в сотрудничестве с Россией. "Нас не впечатляют профессиональные качества команды нынешней власти. Мы хотим нормальных конструктивных отношений с центральной властью во имя диалога. Отношения должны вести к независимости и процветанию нашей страны. Но для этого руководство страны должно проявлять хотя бы минимум конструктива", — заключил политик.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.