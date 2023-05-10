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Кандидат на пост главы Гагаузии указал на главную ошибку Кишинева - РИА Новости, 10.05.2023
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19:20 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/gagauziya-1870884283.html
Кандидат на пост главы Гагаузии указал на главную ошибку Кишинева
Кандидат на пост главы Гагаузии указал на главную ошибку Кишинева - РИА Новости, 10.05.2023
Кандидат на пост главы Гагаузии указал на главную ошибку Кишинева
Молдавский президент Майя Санду и ее режим видят в гагаузах политических соперников, и вместо политики взаимовыгодного сотрудничества с различными странами, в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:20
2023-05-10T19:20
молдавия
россия
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду и ее режим видят в гагаузах политических соперников, и вместо политики взаимовыгодного сотрудничества с различными странами, в том числе с Россией, лишают Молдавию нейтралитета, что лишь ухудшает ее положение, считает кандидат на пост главы Гагаузской автономии Григорий Узун.В регионе 14 мая пройдет второй тур выборов башкана (главы). За пост будут бороться независимый кандидат Григорий Узун, которого поддержала оппозиционная Партия социалистов, и кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул."Отношения между Гагаузией и Кишиневом, честно говоря, оставляют желать лучшего. Режим Санду, судя по действиям, видит в гагаузах своих политических противников. И если быть откровенным, население региона это понимает", — сказал Узун.По его словам, большинство гагаузов "не в восторге от того, что учиняет нынешняя центральная власть". Это касается в том числе и внешней политики — страна все меньше становится самостоятельной при решении тех или иных вопросов."Нам не нравится, что наша власть лишает страну суверенитета и нейтралитета, вместо того чтобы поддерживать взаимовыгодные отношения и конструктивное, равноправное сотрудничество с различными государствами", —подчеркнул Узун.Вместо этого, отметил он, происходит "поиск внутренних врагов". Звучат в том числе и обвинения в сотрудничестве с Россией. "Нас не впечатляют профессиональные качества команды нынешней власти. Мы хотим нормальных конструктивных отношений с центральной властью во имя диалога. Отношения должны вести к независимости и процветанию нашей страны. Но для этого руководство страны должно проявлять хотя бы минимум конструктива", — заключил политик.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869799615.html
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молдавия, россия
Молдавия, Россия
Кандидат на пост главы Гагаузии указал на главную ошибку Кишинева

Молдавский политик Григорий Узун: Кишинев проводит политику, лишающую страну суверенитета

© из личного архива Григория УзунаГригорий Узун
Григорий Узун
© из личного архива Григория Узуна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду и ее режим видят в гагаузах политических соперников, и вместо политики взаимовыгодного сотрудничества с различными странами, в том числе с Россией, лишают Молдавию нейтралитета, что лишь ухудшает ее положение, считает кандидат на пост главы Гагаузской автономии Григорий Узун.

В регионе 14 мая пройдет второй тур выборов башкана (главы). За пост будут бороться независимый кандидат Григорий Узун, которого поддержала оппозиционная Партия социалистов, и кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.
"Отношения между Гагаузией и Кишиневом, честно говоря, оставляют желать лучшего. Режим Санду, судя по действиям, видит в гагаузах своих политических противников. И если быть откровенным, население региона это понимает", — сказал Узун.
По его словам, большинство гагаузов "не в восторге от того, что учиняет нынешняя центральная власть". Это касается в том числе и внешней политики — страна все меньше становится самостоятельной при решении тех или иных вопросов.
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"Нам не нравится, что наша власть лишает страну суверенитета и нейтралитета, вместо того чтобы поддерживать взаимовыгодные отношения и конструктивное, равноправное сотрудничество с различными государствами", —подчеркнул Узун.

Вместо этого, отметил он, происходит "поиск внутренних врагов". Звучат в том числе и обвинения в сотрудничестве с Россией. "Нас не впечатляют профессиональные качества команды нынешней власти. Мы хотим нормальных конструктивных отношений с центральной властью во имя диалога. Отношения должны вести к независимости и процветанию нашей страны. Но для этого руководство страны должно проявлять хотя бы минимум конструктива", — заключил политик.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
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