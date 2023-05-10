https://ria.ru/20230510/frantsiya-1870824383.html

Во Франции заблокируют сайты, транслирующие новости Sputnik и RT France

Во Франции заблокируют сайты, транслирующие новости Sputnik и RT France - РИА Новости, 10.05.2023

Во Франции заблокируют сайты, транслирующие новости Sputnik и RT France

В рамках нового законопроекта "о безопасности цифрового пространства" власти Франции будут блокировать сайты, передающие информацию СМИ, находящихся под... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:14

2023-05-10T16:14

2023-05-10T16:14

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ПАРИЖ, 10 мая – РИА Новости. В рамках нового законопроекта "о безопасности цифрового пространства" власти Франции будут блокировать сайты, передающие информацию СМИ, находящихся под санкциями, сообщил в среду министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро, приведя в пример Sputnik и RT France. "В рамках мер по защите демократии мы также введём блокировку сайтов, которые транслируют контент СМИ, попавших под международные санкции, как те, которые ЕС принял против RT France и Sputnik. Эта мера дополнит наш арсенал по борьбе с пропагандой врагов демократии", - сказал он на брифинге по итогам заседания совета министров, на котором был представлен законопроект. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Как заявили в министерстве, эта мера позволит бороться с дезинформацией и "защитить граждан в цифровом пространстве, в особенности, перед лицом угрозы распространения пропагандистского контента". 4 статья законопроекта, где прописаны данные меры, также расширит полномочия медиарегулятора Arcom, чтоб тот мог вводить ограничительные меры в отношении СМИ – в частности, запрет на их распространение новыми операторами. По словам Барро, в начале июля законопроект должен поступить на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента). Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ во Франции. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы". В начале декабря Государственный совет Франции распорядился, чтобы медиарегулятор Arcom также пересмотрел решение о продолжении трансляции французским спутниковым оператором Eutelsat российских телеканалов "Россия 1", НТВ и Первого канала на территории России и Украины по требованию ассоциации "Репортеры без границ" (RSF).

https://ria.ru/20230413/smi-1865090606.html

https://ria.ru/20230122/rt-1846641629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, украина, сша, евросоюз, европарламент, sputnik, rt france