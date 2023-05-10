https://ria.ru/20230510/festival-1870743272.html
Более 20 тысяч гостей посетили фестиваль "Русборг" в Липецкой области
Более 20 тысяч гостей посетили фестиваль "Русборг" в Липецкой области - РИА Новости, 10.05.2023
Более 20 тысяч гостей посетили фестиваль "Русборг" в Липецкой области
Фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области в 21 раз; в этом году его посетили свыше 1,1 тысячи участников и... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:28
2023-05-10T11:28
2023-05-10T11:28
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
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ЛИПЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области в 21 раз; в этом году его посетили свыше 1,1 тысячи участников и 20 тысяч гостей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что наибольшее число гостей собирается на показательных выступлениях реконструкторов, когда проходят импровизированные бои с мечами, копьями и щитами. Кроме этого, гостей фестиваля знакомят с бытом жителей средневековья. Можно купить посуду, украшения, одежду, аутентичные детские игрушки, изготовленные местными мастерами по оригинальным технологиям.По словам Артамонова, за последнее время фестивальная площадка серьезно преобразилась. Теперь это настоящая крепость раннего средневековья. Туристам есть что посмотреть, что потрогать. А скоро можно будет еще и пожить. На "Русборге" строят хижины викингов. Пока там можно жить только в дни фестиваля, но организаторы планируют сделать эту площадку круглогодичной."Фестиваль "Русборг" является одной из визитных карточек Липецкой области и регионального туризма. Это узнаваемый и важный проект, который должен развиваться, в чем мы всегда готовы оказать содействие", – прокомментировал Артамонов.Также он отметил, что сегодня "Русборг" – это еще и крупнейший ежегодный международный молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции на постсоветском пространстве, посвященный истории IX-XI веков и второй по величине фестиваль по эпохе викингов в Европе.
https://ria.ru/20230505/rekonstruktsiya-1869949903.html
елецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елецкий район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район
ЛИПЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области в 21 раз; в этом году его посетили свыше 1,1 тысячи участников и 20 тысяч гостей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что наибольшее число гостей собирается на показательных выступлениях реконструкторов, когда проходят импровизированные бои с мечами, копьями и щитами. Кроме этого, гостей фестиваля знакомят с бытом жителей средневековья. Можно купить посуду, украшения, одежду, аутентичные детские игрушки, изготовленные местными мастерами по оригинальным технологиям.
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По словам Артамонова, за последнее время фестивальная площадка серьезно преобразилась. Теперь это настоящая крепость раннего средневековья. Туристам есть что посмотреть, что потрогать. А скоро можно будет еще и пожить. На "Русборге" строят хижины викингов. Пока там можно жить только в дни фестиваля, но организаторы планируют сделать эту площадку круглогодичной.
"Фестиваль "Русборг" является одной из визитных карточек Липецкой области и регионального туризма. Это узнаваемый и важный проект, который должен развиваться, в чем мы всегда готовы оказать содействие", – прокомментировал Артамонов.
Также он отметил, что сегодня "Русборг" – это еще и крупнейший ежегодный международный молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции на постсоветском пространстве, посвященный истории IX-XI веков и второй по величине фестиваль по эпохе викингов в Европе
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