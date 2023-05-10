Рейтинг@Mail.ru
Более 20 тысяч гостей посетили фестиваль "Русборг" в Липецкой области - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
11:28 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/festival-1870743272.html
Более 20 тысяч гостей посетили фестиваль "Русборг" в Липецкой области
Более 20 тысяч гостей посетили фестиваль "Русборг" в Липецкой области - РИА Новости, 10.05.2023
Более 20 тысяч гостей посетили фестиваль "Русборг" в Липецкой области
Фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области в 21 раз; в этом году его посетили свыше 1,1 тысячи участников и... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:28
2023-05-10T11:28
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870743779_0:160:2350:1482_1920x0_80_0_0_f0635bbf6e4436c1cd48a11cf8cc9f5c.jpg
ЛИПЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области в 21 раз; в этом году его посетили свыше 1,1 тысячи участников и 20 тысяч гостей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что наибольшее число гостей собирается на показательных выступлениях реконструкторов, когда проходят импровизированные бои с мечами, копьями и щитами. Кроме этого, гостей фестиваля знакомят с бытом жителей средневековья. Можно купить посуду, украшения, одежду, аутентичные детские игрушки, изготовленные местными мастерами по оригинальным технологиям.По словам Артамонова, за последнее время фестивальная площадка серьезно преобразилась. Теперь это настоящая крепость раннего средневековья. Туристам есть что посмотреть, что потрогать. А скоро можно будет еще и пожить. На "Русборге" строят хижины викингов. Пока там можно жить только в дни фестиваля, но организаторы планируют сделать эту площадку круглогодичной."Фестиваль "Русборг" является одной из визитных карточек Липецкой области и регионального туризма. Это узнаваемый и важный проект, который должен развиваться, в чем мы всегда готовы оказать содействие", – прокомментировал Артамонов.Также он отметил, что сегодня "Русборг" – это еще и крупнейший ежегодный международный молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции на постсоветском пространстве, посвященный истории IX-XI веков и второй по величине фестиваль по эпохе викингов в Европе.
https://ria.ru/20230505/rekonstruktsiya-1869949903.html
елецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870743779_95:0:2184:1567_1920x0_80_0_0_61cd95c6612f291f4cb20abf4e1225d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, елецкий район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район

Более 20 тысяч гостей посетили фестиваль "Русборг" в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Участники фестиваля "Русборг" в Липецкой области
Участники фестиваля Русборг в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Участники фестиваля "Русборг" в Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области в 21 раз; в этом году его посетили свыше 1,1 тысячи участников и 20 тысяч гостей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что наибольшее число гостей собирается на показательных выступлениях реконструкторов, когда проходят импровизированные бои с мечами, копьями и щитами. Кроме этого, гостей фестиваля знакомят с бытом жителей средневековья. Можно купить посуду, украшения, одежду, аутентичные детские игрушки, изготовленные местными мастерами по оригинальным технологиям.
Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году
5 мая, 15:49
По словам Артамонова, за последнее время фестивальная площадка серьезно преобразилась. Теперь это настоящая крепость раннего средневековья. Туристам есть что посмотреть, что потрогать. А скоро можно будет еще и пожить. На "Русборге" строят хижины викингов. Пока там можно жить только в дни фестиваля, но организаторы планируют сделать эту площадку круглогодичной.
"Фестиваль "Русборг" является одной из визитных карточек Липецкой области и регионального туризма. Это узнаваемый и важный проект, который должен развиваться, в чем мы всегда готовы оказать содействие", – прокомментировал Артамонов.
Также он отметил, что сегодня "Русборг" – это еще и крупнейший ежегодный международный молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции на постсоветском пространстве, посвященный истории IX-XI веков и второй по величине фестиваль по эпохе викингов в Европе.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕлецкий район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала