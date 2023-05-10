https://ria.ru/20230510/evrodeputat-1870868197.html

Евродепутат призвал ЕС положить конец вмешательству США во внутренние дела

Евродепутат призвал ЕС положить конец вмешательству США во внутренние дела - РИА Новости, 10.05.2023

Евродепутат призвал ЕС положить конец вмешательству США во внутренние дела

Евросоюз должен бороться с "реальным, а не воображаемым" вмешательством иностранных государств в дела ЕС, исходящим от США, которое является "основной угрозой... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:09

2023-05-10T18:09

2023-05-10T18:09

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ПАРИЖ, 10 мая – РИА Новости. Евросоюз должен бороться с "реальным, а не воображаемым" вмешательством иностранных государств в дела ЕС, исходящим от США, которое является "основной угрозой независимости" Европы, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон недавно напомнил, что в течение пяти лет его и (бывшего президента) Николя Саркози прослушивали американские службы разведки. В то же время бывший министр-социалист Арно Монтебур, выступая перед комиссией в Нацсобрании Франции, указал на ошеломляющее число стратегически значимых французских предприятий, перешедших под контроль США", - сказал Мариани, выступая на сессии в Европейском парламенте. Он отметил, что "американский капитал имеет свои оплоты, свои консалтинговые компании и своих акул в сфере слияний и поглощений" в Европе. "Пришло время наконец, чтобы Европарламент взглянул в лицо американскому вмешательству, которое представляет собой основную угрозу нашей независимости. Пришло время, чтобы комиссия, призванная бороться с иностранным вмешательством, занялась настоящим, а не воображаемым вмешательством", - заявил политик. Ранее в мае Фийон, выступая на заседании комиссии Нацсобрания, расследующей его предполагаемые связи с Россией, заявил, что за время своей политической карьеры оказался не понаслышке знаком с иностранным вмешательством. Он отметил, что "в большинстве случаев оно исходило от дружественного и союзнического государства под названием США". Фийон напомнил, что случаи шпионажа Агентства национальной безопасности США в Европе были многочисленны и "все свидетельствует о том, что они продолжаются".

https://ria.ru/20230510/fashizm-1870796823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, европа, сша, тьерри мариани, евросоюз, европарламент