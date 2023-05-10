https://ria.ru/20230510/efimov-1870720818.html
Заммэра Ефимов: пять школ и детских садов возведут в САО в рамках МаИП
Заммэра Ефимов: пять школ и детских садов возведут в САО в рамках МаИП - РИА Новости, 10.05.2023
Заммэра Ефимов: пять школ и детских садов возведут в САО в рамках МаИП
В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) застройщики построят на севере столицы пять школ и детских садов, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:10
2023-05-10T10:10
2023-05-10T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) застройщики построят на севере столицы пять школ и детских садов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для реализации масштабных инвестиционных проектов город без торгов предоставил застройщикам в аренду более 5 гектаров земли. На участках возводят три детских сада, школу и образовательный комплекс, рассчитанные в общей сложности на 2,2 тысячи мест. Объекты появятся в районах Молжаниновский, Беговой, Ховрино и Аэропорт", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что для жителей района Молжаниновский строится школа на 1100 учеников и детский сад с бассейном на 350 детей. В районе Беговой появится образовательный комплекс на 200 дошкольников и такое же количество учеников начальных классов. В Ховрино откроют детский сад на 200 воспитанников, а в районе Аэропорт – на 150 детей.С 2016 года город в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) застройщики построят на севере столицы пять школ и детских садов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Для реализации масштабных инвестиционных проектов город без торгов предоставил застройщикам в аренду более 5 гектаров земли. На участках возводят три детских сада, школу и образовательный комплекс, рассчитанные в общей сложности на 2,2 тысячи мест. Объекты появятся в районах Молжаниновский, Беговой, Ховрино и Аэропорт", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
ВЦИОМ: застройщики Москвы стали больше доверять властям
Уточняется, что для жителей района Молжаниновский строится школа на 1100 учеников и детский сад с бассейном на 350 детей. В районе Беговой появится образовательный комплекс на 200 дошкольников и такое же количество учеников начальных классов. В Ховрино откроют детский сад на 200 воспитанников, а в районе Аэропорт – на 150 детей.
С 2016 года город в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы
объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест.
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