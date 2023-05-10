https://ria.ru/20230510/efimov-1870720818.html

Заммэра Ефимов: пять школ и детских садов возведут в САО в рамках МаИП

Заммэра Ефимов: пять школ и детских садов возведут в САО в рамках МаИП - РИА Новости, 10.05.2023

Заммэра Ефимов: пять школ и детских садов возведут в САО в рамках МаИП

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) застройщики построят на севере столицы пять школ и детских садов, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:10

2023-05-10T10:10

2023-05-10T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) застройщики построят на севере столицы пять школ и детских садов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для реализации масштабных инвестиционных проектов город без торгов предоставил застройщикам в аренду более 5 гектаров земли. На участках возводят три детских сада, школу и образовательный комплекс, рассчитанные в общей сложности на 2,2 тысячи мест. Объекты появятся в районах Молжаниновский, Беговой, Ховрино и Аэропорт", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что для жителей района Молжаниновский строится школа на 1100 учеников и детский сад с бассейном на 350 детей. В районе Беговой появится образовательный комплекс на 200 дошкольников и такое же количество учеников начальных классов. В Ховрино откроют детский сад на 200 воспитанников, а в районе Аэропорт – на 150 детей.С 2016 года город в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест.

https://realty.ria.ru/20221123/vtsiom-1833573897.html

https://ria.ru/20221127/portal-1834540221.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)