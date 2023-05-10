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ЕП призвал Евросоюз пересмотреть дотации Сербии за пророссийскую позицию

ЕП призвал Евросоюз пересмотреть дотации Сербии за пророссийскую позицию - РИА Новости, 10.05.2023

ЕП призвал Евросоюз пересмотреть дотации Сербии за пророссийскую позицию

Депутаты Европарламента призвали Евросоюз пересмотреть размеры финансовой помощи Сербии, если сербские государственные СМИ и представители власти продолжат... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:58

2023-05-10T17:58

2023-05-10T17:58

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Депутаты Европарламента призвали Евросоюз пересмотреть размеры финансовой помощи Сербии, если сербские государственные СМИ и представители власти продолжат высказывать пророссийскую позицию, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Европарламента. "Депутаты Европарламента хотят, чтобы Евросоюз пересмотрел размеры финансовой помощи Сербии, если в ней продолжится поддержка антидемократической политики, и призвали Еврокомиссию проконтролировать соответствие расходов Евросоюза его стратегическим целям и интересам", - говорится в заявлении. В частности, европарламентарии обеспокоены снижением общественной поддержки вступления Сербии в ЕС, которое они считают результатом "долгой антиевропейской и пророссийской риторики, распространяемой через подконтрольные государству СМИ и чиновниками". В Европарламенте отметили, что ЕС является главным политическим и экономическим партнером, а также "крупнейшим донором" Сербии.

https://ria.ru/20230213/serbiya-1851820628.html

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в мире, сербия, европарламент, евросоюз, еврокомиссия