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ЕП призвал Евросоюз пересмотреть дотации Сербии за пророссийскую позицию - РИА Новости, 10.05.2023
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17:58 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/dotatsii-1870865490.html
ЕП призвал Евросоюз пересмотреть дотации Сербии за пророссийскую позицию
ЕП призвал Евросоюз пересмотреть дотации Сербии за пророссийскую позицию - РИА Новости, 10.05.2023
ЕП призвал Евросоюз пересмотреть дотации Сербии за пророссийскую позицию
Депутаты Европарламента призвали Евросоюз пересмотреть размеры финансовой помощи Сербии, если сербские государственные СМИ и представители власти продолжат... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:58
2023-05-10T17:58
в мире
сербия
европарламент
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Депутаты Европарламента призвали Евросоюз пересмотреть размеры финансовой помощи Сербии, если сербские государственные СМИ и представители власти продолжат высказывать пророссийскую позицию, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Европарламента. "Депутаты Европарламента хотят, чтобы Евросоюз пересмотрел размеры финансовой помощи Сербии, если в ней продолжится поддержка антидемократической политики, и призвали Еврокомиссию проконтролировать соответствие расходов Евросоюза его стратегическим целям и интересам", - говорится в заявлении. В частности, европарламентарии обеспокоены снижением общественной поддержки вступления Сербии в ЕС, которое они считают результатом "долгой антиевропейской и пророссийской риторики, распространяемой через подконтрольные государству СМИ и чиновниками". В Европарламенте отметили, что ЕС является главным политическим и экономическим партнером, а также "крупнейшим донором" Сербии.
https://ria.ru/20230213/serbiya-1851820628.html
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в мире, сербия, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сербия, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕП призвал Евросоюз пересмотреть дотации Сербии за пророссийскую позицию

Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть дотации Сербии за пророссийскую позицию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента
Здание Европарламента - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Депутаты Европарламента призвали Евросоюз пересмотреть размеры финансовой помощи Сербии, если сербские государственные СМИ и представители власти продолжат высказывать пророссийскую позицию, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Европарламента.
"Депутаты Европарламента хотят, чтобы Евросоюз пересмотрел размеры финансовой помощи Сербии, если в ней продолжится поддержка антидемократической политики, и призвали Еврокомиссию проконтролировать соответствие расходов Евросоюза его стратегическим целям и интересам", - говорится в заявлении.
В частности, европарламентарии обеспокоены снижением общественной поддержки вступления Сербии в ЕС, которое они считают результатом "долгой антиевропейской и пророссийской риторики, распространяемой через подконтрольные государству СМИ и чиновниками".
В Европарламенте отметили, что ЕС является главным политическим и экономическим партнером, а также "крупнейшим донором" Сербии.
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