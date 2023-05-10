https://ria.ru/20230510/dostavka-1870768883.html
ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке
ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке - РИА Новости, 10.05.2023
ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке
ПСБ запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке, повысив удобство и скорость обслуживания для жителей городов, сообщает... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:00
2023-05-10T13:00
2023-05-10T13:00
псб (банк псб)
промсвязьбанк
луганск
донецк
макеевка
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. ПСБ запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке, повысив удобство и скорость обслуживания для жителей городов, сообщает пресс-служба банка.Оформить карту с доставкой на дом могут как клиенты ПСБ, так и люди, которые в банке ранее не обслуживались.Повышение доступности финансовых продуктов для жителей новых регионов - одна из ключевых задач ПСБ. Банк внедряет удобные, быстрые сервисы, заботясь о том, чтобы люди, которым по разным причинам неудобно посещать офис, могли получить необходимые банковские продукты с доставкой на дом. В ближайшее время ПСБ планирует масштабировать сервис доставки карт в других городах новых регионов, а также постепенно расширять список банковских продуктов, которые можно будет заказать с доставкой на дом, отмечается в сообщении. ПСБ – один из первых российских системно значимых банков, предоставивший комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов. Банк в кратчайшие сроки выстроил современную финансовую инфраструктуру, в том числе широкую банкоматную сеть, последовательно развивает удобные банковские сервисы, позволяющие оперативно решить большинство финансовых вопросов, в том числе и дистанционно.
https://ria.ru/20230406/vklady-1863532640.html
луганск
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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псб (банк псб), промсвязьбанк, луганск, донецк, макеевка
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Луганск, Донецк, Макеевка
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. ПСБ запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке, повысив удобство и скорость обслуживания для жителей городов, сообщает пресс-служба банка.
Оформить карту с доставкой на дом могут как клиенты ПСБ, так и люди, которые в банке ранее не обслуживались.
Повышение доступности финансовых продуктов для жителей новых регионов - одна из ключевых задач ПСБ. Банк внедряет удобные, быстрые сервисы, заботясь о том, чтобы люди, которым по разным причинам неудобно посещать офис, могли получить необходимые банковские продукты с доставкой на дом. В ближайшее время ПСБ планирует масштабировать сервис доставки карт в других городах новых регионов, а также постепенно расширять список банковских продуктов, которые можно будет заказать с доставкой на дом, отмечается в сообщении.
ПСБ
– один из первых российских системно значимых банков, предоставивший комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов. Банк в кратчайшие сроки выстроил современную финансовую инфраструктуру, в том числе широкую банкоматную сеть, последовательно развивает удобные банковские сервисы, позволяющие оперативно решить большинство финансовых вопросов, в том числе и дистанционно.
ПСБ предложил розничным клиентам вклады в юанях