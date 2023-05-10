https://ria.ru/20230510/dostavka-1870768883.html

ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке

ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке - РИА Новости, 10.05.2023

ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке

ПСБ запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке, повысив удобство и скорость обслуживания для жителей городов, сообщает... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:00

2023-05-10T13:00

2023-05-10T13:00

псб (банк псб)

промсвязьбанк

луганск

донецк

макеевка

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. ПСБ запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке, повысив удобство и скорость обслуживания для жителей городов, сообщает пресс-служба банка.Оформить карту с доставкой на дом могут как клиенты ПСБ, так и люди, которые в банке ранее не обслуживались.Повышение доступности финансовых продуктов для жителей новых регионов - одна из ключевых задач ПСБ. Банк внедряет удобные, быстрые сервисы, заботясь о том, чтобы люди, которым по разным причинам неудобно посещать офис, могли получить необходимые банковские продукты с доставкой на дом. В ближайшее время ПСБ планирует масштабировать сервис доставки карт в других городах новых регионов, а также постепенно расширять список банковских продуктов, которые можно будет заказать с доставкой на дом, отмечается в сообщении. ПСБ – один из первых российских системно значимых банков, предоставивший комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов. Банк в кратчайшие сроки выстроил современную финансовую инфраструктуру, в том числе широкую банкоматную сеть, последовательно развивает удобные банковские сервисы, позволяющие оперативно решить большинство финансовых вопросов, в том числе и дистанционно.

https://ria.ru/20230406/vklady-1863532640.html

луганск

донецк

макеевка

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, луганск, донецк, макеевка