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ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке - РИА Новости, 10.05.2023
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13:00 10.05.2023
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ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке
ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке - РИА Новости, 10.05.2023
ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке
ПСБ запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке, повысив удобство и скорость обслуживания для жителей городов, сообщает... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:00
2023-05-10T13:00
псб (банк псб)
промсвязьбанк
луганск
донецк
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. ПСБ запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке, повысив удобство и скорость обслуживания для жителей городов, сообщает пресс-служба банка.Оформить карту с доставкой на дом могут как клиенты ПСБ, так и люди, которые в банке ранее не обслуживались.Повышение доступности финансовых продуктов для жителей новых регионов - одна из ключевых задач ПСБ. Банк внедряет удобные, быстрые сервисы, заботясь о том, чтобы люди, которым по разным причинам неудобно посещать офис, могли получить необходимые банковские продукты с доставкой на дом. В ближайшее время ПСБ планирует масштабировать сервис доставки карт в других городах новых регионов, а также постепенно расширять список банковских продуктов, которые можно будет заказать с доставкой на дом, отмечается в сообщении. ПСБ – один из первых российских системно значимых банков, предоставивший комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов. Банк в кратчайшие сроки выстроил современную финансовую инфраструктуру, в том числе широкую банкоматную сеть, последовательно развивает удобные банковские сервисы, позволяющие оперативно решить большинство финансовых вопросов, в том числе и дистанционно.
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луганск
донецк
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псб (банк псб), промсвязьбанк, луганск, донецк, макеевка
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Луганск, Донецк, Макеевка

ПСБ запустил бесплатную доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. ПСБ запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке, повысив удобство и скорость обслуживания для жителей городов, сообщает пресс-служба банка.
Оформить карту с доставкой на дом могут как клиенты ПСБ, так и люди, которые в банке ранее не обслуживались.
Повышение доступности финансовых продуктов для жителей новых регионов - одна из ключевых задач ПСБ. Банк внедряет удобные, быстрые сервисы, заботясь о том, чтобы люди, которым по разным причинам неудобно посещать офис, могли получить необходимые банковские продукты с доставкой на дом. В ближайшее время ПСБ планирует масштабировать сервис доставки карт в других городах новых регионов, а также постепенно расширять список банковских продуктов, которые можно будет заказать с доставкой на дом, отмечается в сообщении.
ПСБ – один из первых российских системно значимых банков, предоставивший комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов. Банк в кратчайшие сроки выстроил современную финансовую инфраструктуру, в том числе широкую банкоматную сеть, последовательно развивает удобные банковские сервисы, позволяющие оперативно решить большинство финансовых вопросов, в том числе и дистанционно.
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ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкЛуганскДонецкМакеевка
 
 
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