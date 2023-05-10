https://ria.ru/20230510/donbass-1870747577.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное
Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное - РИА Новости, 10.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Благодатное в ДНР, выпустив за 20 минут 13 снарядов и мин калибра 155 и 120 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:36
2023-05-10T11:36
2023-05-10T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Благодатное в ДНР, выпустив за 20 минут 13 снарядов и мин калибра 155 и 120 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Благодатное: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что в 10.20 было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230509/obstrel-1870657825.html
https://ria.ru/20230509/donbass-1870630970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 13 снарядов и мин по Горловке и Благодатному