https://ria.ru/20230510/donbass-1870730869.html

В ДНР частично обесточен поселок Широкая Балка

В ДНР частично обесточен поселок Широкая Балка - РИА Новости, 10.05.2023

В ДНР частично обесточен поселок Широкая Балка

Поселок Широкая Балка в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:55

2023-05-10T10:55

2023-05-10T10:55

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Поселок Широкая Балка в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен поселок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал мэр в своем телеграм-канале. По его словам, под огнем украинских военных находится также поселок шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что обстрел поселка Широкая Балка был произведен в 9.40 мск, украинские военные выпустили по нему семь снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20230510/donbass-1870709648.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия