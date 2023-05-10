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В ДНР частично обесточен поселок Широкая Балка - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/donbass-1870730869.html
В ДНР частично обесточен поселок Широкая Балка
В ДНР частично обесточен поселок Широкая Балка - РИА Новости, 10.05.2023
В ДНР частично обесточен поселок Широкая Балка
Поселок Широкая Балка в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:55
2023-05-10T10:55
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Поселок Широкая Балка в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен поселок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал мэр в своем телеграм-канале. По его словам, под огнем украинских военных находится также поселок шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что обстрел поселка Широкая Балка был произведен в 9.40 мск, украинские военные выпустили по нему семь снарядов калибром 122 миллиметра.
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
В ДНР частично обесточен поселок Широкая Балка

В Донецке заявили, что Широкая Балка частично обесточена из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Поселок Широкая Балка в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен поселок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал мэр в своем телеграм-канале. По его словам, под огнем украинских военных находится также поселок шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что обстрел поселка Широкая Балка был произведен в 9.40 мск, украинские военные выпустили по нему семь снарядов калибром 122 миллиметра.
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Вчера, 09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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