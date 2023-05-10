Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/donbass-1870709648.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в среду утром обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 15 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:21
2023-05-10T09:21
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860838959_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_c298ac2681afeb6b0afecde691bead79.jpg
ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 15 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В 8.15 мск по указанному району города было выпущено четыре снаряда такого же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230509/obstrel-1870645791.html
https://ria.ru/20230509/obstrel-1870656139.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860838959_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_586419efe046576e6d9d05aa7e1dfd06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов за 15 минут

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ,
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ,. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 15 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Вчера, 17:21
В 8.15 мск по указанному району города было выпущено четыре снаряда такого же калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Повреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Октябрьский натовскими снарядами
Вчера, 16:11
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала