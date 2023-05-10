https://ria.ru/20230510/donbass-1870709648.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в среду утром обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 15 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:21
2023-05-10T09:21
2023-05-10T09:21
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 15 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В 8.15 мск по указанному району города было выпущено четыре снаряда такого же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230509/obstrel-1870645791.html
https://ria.ru/20230509/obstrel-1870656139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов за 15 минут