https://ria.ru/20230510/dogazifikatsiya-1870808471.html

Луценко: на Вологодчине на догазификацию поступило почти 11 тысяч заявок

Луценко: на Вологодчине на догазификацию поступило почти 11 тысяч заявок - РИА Новости, 10.05.2023

Луценко: на Вологодчине на догазификацию поступило почти 11 тысяч заявок

В Вологодской области на данный момент заключено 10 154 договоров на догазификацию, сети газопровода доведены до границ 6133 участков, в частности, в областной... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:23

2023-05-10T15:23

2023-05-10T15:23

вологодская область

андрей луценко

череповец

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Вологодской области на данный момент заключено 10 154 договоров на догазификацию, сети газопровода доведены до границ 6133 участков, в частности, в областной столице – до 482 участков, в Череповце – до 236 участков, сообщает пресс-служба заксобрания региона."Количество заявок на участие в программе догазификации стремительно растет, поступило уже почти 11 тысяч. Прежде чем подать заявление, нужно ознакомиться с условиями на официальном сайте газораспределительной компании. Бесплатно сети проведут только до границ участков, остальные работы выполняются за счет собственника. Жители могут подать заявление и на материальную помощь до 100 тысяч рублей. За первый квартал 2023 года этой поддержкой воспользовались 354 семьи. Наша задача – сделать голубое топливо доступным максимальному количеству жителей", - сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.Уже пользуются голубым топливом 1844 владельцев домовладений региона. Только в 2023 году запланировано подключение к газоснабжению порядка 2,5 тысячи участков.В план-график реализации программы до 2025 включены 360 населенных пунктов и 8 880 домовладений. В апреле программу догазификации расширили и добавили еще девять населенных пунктов в Сокольском, Вологодском, Междуреченском, Верховажском и Кадуйском округах.Этим летом планируется ввести в эксплуатацию четыре новых межпоселковых газопровода в Верховажском, Белозерском, Вологодском и Сокольском округах. В регионе приступят к строительству 10 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 130 километров. Кроме этого, в этом году планируется перевести 10 котельных на природный газ.

https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868077533.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, череповец