Бастрыкин раскритиковал современные детективные сериалы

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"Наши детективы, современные детективы смотреть невозможно. Все сводится к тому, что оперативный сотрудник, реже - следователь, бьет первым. Посмотрите сериалы с этой точки зрения: ни ум, ни аналитика, ни криминалистика, ни опыт, ни помощь людей, а удар, крепкий удар приводит к истине в уголовном судопроизводстве. Это американизм, который к нам приходит", - сказал Бастрыкин, выступая на Молодежном юридическом форуме в преддверии ПМЮФ.