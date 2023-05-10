Бастрыкин раскритиковал современные детективные сериалы
Бастрыкин заявил, что образы следователей и оперативников в детективах сильно искажают
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал современные детективы, отметив "американизацию" следователей и "оперов".
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"Наши детективы, современные детективы смотреть невозможно. Все сводится к тому, что оперативный сотрудник, реже - следователь, бьет первым. Посмотрите сериалы с этой точки зрения: ни ум, ни аналитика, ни криминалистика, ни опыт, ни помощь людей, а удар, крепкий удар приводит к истине в уголовном судопроизводстве. Это американизм, который к нам приходит", - сказал Бастрыкин, выступая на Молодежном юридическом форуме в преддверии ПМЮФ.
В этой связи Минкульту "есть над чем поработать", особенно в театрах Москвы. "Наверное, надо как-то пригласить министерство культуры на наши посиделки, дать слово за кафедрой и спросить, как можно ставить пьесы Островского, недавно был его юбилей, извините, в полуголом состоянии", - добавил глава СК.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).