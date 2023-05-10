Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин раскритиковал современные детективные сериалы - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:05 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/detektivy-1870782754.html
Бастрыкин раскритиковал современные детективные сериалы
Бастрыкин раскритиковал современные детективные сериалы - РИА Новости, 10.05.2023
Бастрыкин раскритиковал современные детективные сериалы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал современные детективы, отметив "американизацию" следователей и "оперов". РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:05
2023-05-10T14:05
культура
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал современные детективы, отметив "американизацию" следователей и "оперов". В этой связи Минкульту "есть над чем поработать", особенно в театрах Москвы. "Наверное, надо как-то пригласить министерство культуры на наши посиделки, дать слово за кафедрой и спросить, как можно ставить пьесы Островского, недавно был его юбилей, извините, в полуголом состоянии", - добавил глава СК. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847374508.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_80fcf16c47709fa4667ba7bed3c3fb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры
Культура, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Новости культуры
Бастрыкин раскритиковал современные детективные сериалы

Бастрыкин заявил, что образы следователей и оперативников в детективах сильно искажают

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал современные детективы, отметив "американизацию" следователей и "оперов".
«
"Наши детективы, современные детективы смотреть невозможно. Все сводится к тому, что оперативный сотрудник, реже - следователь, бьет первым. Посмотрите сериалы с этой точки зрения: ни ум, ни аналитика, ни криминалистика, ни опыт, ни помощь людей, а удар, крепкий удар приводит к истине в уголовном судопроизводстве. Это американизм, который к нам приходит", - сказал Бастрыкин, выступая на Молодежном юридическом форуме в преддверии ПМЮФ.
В этой связи Минкульту "есть над чем поработать", особенно в театрах Москвы. "Наверное, надо как-то пригласить министерство культуры на наши посиделки, дать слово за кафедрой и спросить, как можно ставить пьесы Островского, недавно был его юбилей, извините, в полуголом состоянии", - добавил глава СК.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Медведев удивился, почему не заменяют шоураннеров, критикующих спецоперацию
25 января, 16:31
 
КультураРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Новости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала