На священника УПЦ возбудили дело из-за высказывания против захвата храмов
На священника УПЦ Хланя возбудили дело из-за высказывания против силового захвата храмов
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У настоятеля Иоанно-Богословско храма в Хмельницкой области прошел обыск, священника обвиняют в том, что он высказывался в негативном ключе по поводу силового захвата церквей Украинской православной церкви (УПЦ) раскольниками из структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), сообщается на сайте УПЦ.
"Десятого мая 2023 г. прошел обыск у клирика Шепетовской епархии протоиерея Николая Хланя, которому инкриминируют ст. 161 (ч. 1) Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной розни) за негативные высказывания "по поводу перехода церквей от УПЦ МП в Православную церковь Украины, а также критику деятельности руководства ПЦУ", - сообщается на сайте УПЦ.
Как сообщил юридической отдел УПЦ, в постановлении суда сообщается, что в ходе следствия была допрошена свидетельница, которая сообщила, что Хлань неоднократно негативно высказывается по поводу перехода храмов от УПЦ к ПЦУ, а также критиковал деятельность руководства ПЦУ. В ходе досудебного расследования были получены сведения о том, что протоиерей "по месту своего жительства может скрывать информацию о нарушении им равноправия граждан в их конституционных правах в зависимости от религиозных убеждений".
"Мы видим однобокое и пристрастное отношение к священнослужителям УПЦ со стороны правоохранительных органов, когда за критику ПЦУ и захват храмов, подвергаются уголовному преследованию. А очевидные публичные и враждебные призывы в отношении УПЦ, разжигающие межрелигиозную рознь, представителями правоохранительных органов не замечаются. Есть вот такое выборочное применение законодательства", — прокомментировали ситуацию в юридическом отделе УПЦ.
Протоиерей Николай Хлань - настоятель Иоанно-Богословско храма УПЦ в Хмельницкой области. Данный приход был незаконно перерегистрирован в ПЦУ. Каноническая церковь готовит иск в суд об обжаловании незаконной перерегистрации, сообщил юридический отдел.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.