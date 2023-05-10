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На священника УПЦ возбудили дело из-за высказывания против захвата храмов - РИА Новости, 10.05.2023
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Религия
 
19:18 10.05.2023 (обновлено: 19:32 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/delo-1870871196.html
На священника УПЦ возбудили дело из-за высказывания против захвата храмов
На священника УПЦ возбудили дело из-за высказывания против захвата храмов - РИА Новости, 10.05.2023
На священника УПЦ возбудили дело из-за высказывания против захвата храмов
У настоятеля Иоанно-Богословско храма в Хмельницкой области прошел обыск, священника обвиняют в том, что он высказывался в негативном ключе по поводу силового... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:18
2023-05-10T19:32
украина
хмельницкая область
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У настоятеля Иоанно-Богословско храма в Хмельницкой области прошел обыск, священника обвиняют в том, что он высказывался в негативном ключе по поводу силового захвата церквей Украинской православной церкви (УПЦ) раскольниками из структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), сообщается на сайте УПЦ. "Десятого мая 2023 г. прошел обыск у клирика Шепетовской епархии протоиерея Николая Хланя, которому инкриминируют ст. 161 (ч. 1) Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной розни) за негативные высказывания "по поводу перехода церквей от УПЦ МП в Православную церковь Украины, а также критику деятельности руководства ПЦУ", - сообщается на сайте УПЦ. Как сообщил юридической отдел УПЦ, в постановлении суда сообщается, что в ходе следствия была допрошена свидетельница, которая сообщила, что Хлань неоднократно негативно высказывается по поводу перехода храмов от УПЦ к ПЦУ, а также критиковал деятельность руководства ПЦУ. В ходе досудебного расследования были получены сведения о том, что протоиерей "по месту своего жительства может скрывать информацию о нарушении им равноправия граждан в их конституционных правах в зависимости от религиозных убеждений". "Мы видим однобокое и пристрастное отношение к священнослужителям УПЦ со стороны правоохранительных органов, когда за критику ПЦУ и захват храмов, подвергаются уголовному преследованию. А очевидные публичные и враждебные призывы в отношении УПЦ, разжигающие межрелигиозную рознь, представителями правоохранительных органов не замечаются. Есть вот такое выборочное применение законодательства", — прокомментировали ситуацию в юридическом отделе УПЦ. Протоиерей Николай Хлань - настоятель Иоанно-Богословско храма УПЦ в Хмельницкой области. Данный приход был незаконно перерегистрирован в ПЦУ. Каноническая церковь готовит иск в суд об обжаловании незаконной перерегистрации, сообщил юридический отдел. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230510/satanisty-1870744639.html
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украина, хмельницкая область, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Украина, Хмельницкая область, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Религия
На священника УПЦ возбудили дело из-за высказывания против захвата храмов

На священника УПЦ Хланя возбудили дело из-за высказывания против силового захвата храмов

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области
Сотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У настоятеля Иоанно-Богословско храма в Хмельницкой области прошел обыск, священника обвиняют в том, что он высказывался в негативном ключе по поводу силового захвата церквей Украинской православной церкви (УПЦ) раскольниками из структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), сообщается на сайте УПЦ.
"Десятого мая 2023 г. прошел обыск у клирика Шепетовской епархии протоиерея Николая Хланя, которому инкриминируют ст. 161 (ч. 1) Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной розни) за негативные высказывания "по поводу перехода церквей от УПЦ МП в Православную церковь Украины, а также критику деятельности руководства ПЦУ", - сообщается на сайте УПЦ.
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Как сообщил юридической отдел УПЦ, в постановлении суда сообщается, что в ходе следствия была допрошена свидетельница, которая сообщила, что Хлань неоднократно негативно высказывается по поводу перехода храмов от УПЦ к ПЦУ, а также критиковал деятельность руководства ПЦУ. В ходе досудебного расследования были получены сведения о том, что протоиерей "по месту своего жительства может скрывать информацию о нарушении им равноправия граждан в их конституционных правах в зависимости от религиозных убеждений".
"Мы видим однобокое и пристрастное отношение к священнослужителям УПЦ со стороны правоохранительных органов, когда за критику ПЦУ и захват храмов, подвергаются уголовному преследованию. А очевидные публичные и враждебные призывы в отношении УПЦ, разжигающие межрелигиозную рознь, представителями правоохранительных органов не замечаются. Есть вот такое выборочное применение законодательства", — прокомментировали ситуацию в юридическом отделе УПЦ.
Протоиерей Николай Хлань - настоятель Иоанно-Богословско храма УПЦ в Хмельницкой области. Данный приход был незаконно перерегистрирован в ПЦУ. Каноническая церковь готовит иск в суд об обжаловании незаконной перерегистрации, сообщил юридический отдел.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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РелигияУкраинаХмельницкая областьПетр ПорошенкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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