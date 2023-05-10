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Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции - РИА Новости, 10.05.2023
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06:20 10.05.2023 (обновлено: 09:42 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/deflyatsiya-1870692541.html
Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции
Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции - РИА Новости, 10.05.2023
Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции
Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:20
2023-05-10T09:42
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оон
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции, следует из расчетов РИА Новости.Единственной страной в мире с годовой дефляцией в марте стал ближневосточный Бахрейн, где она составила скромные 0,1 процента.Всего инфляция в начале весны замедлилась в 102 странах. Наиболее заметное снижение произошло в Южном Судане (на 12,1 процентного пункта), Гане (на 7,8 процентного пункта), России (на 7,5 процентного пункта), Белоруссии (на 5,7 процентного пункта), Зимбабве и Турции (на 4,7 процентного пункта).В то же время в марте темпы роста цен ускорились в 34 странах, наиболее радикально — в Ливане (на 74,2 процентного пункта). Значительно инфляция прибавила в Бурунди (на 4,6 процентного пункта), Пакистане (3,9 процентного пункта) и Эфиопии (2,2 процентного пункта).Темпы роста цен остались неизменными в начале весны в четырех странах: Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии.Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран — членов ООН. В финальную выборку включили 142 страны, по состоянию на начало мая раскрывшие данные за март.Ранее расчеты РИА Новости показали, что Россия с годовой инфляцией в 3,5 процента в марте заняла 102-е место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом более низкая инфляция в Европе была лишь еще в трех государствах — Испании, Лихтенштейне и Швейцарии.
https://ria.ru/20230301/deflyatsiya-1855205057.html
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бахрейн, оон, южный судан, гана
Бахрейн, ООН, Южный Судан, Гана
Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции

Россия оказалась на третьем месте среди стран по темпам замедления инфляции

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожилой мужчина в отделе колбасной продукции гипермаркета "Лента Эконом" в Санкт-Петербурге
Пожилой мужчина в отделе колбасной продукции гипермаркета Лента Эконом в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции, следует из расчетов РИА Новости.
Единственной страной в мире с годовой дефляцией в марте стал ближневосточный Бахрейн, где она составила скромные 0,1 процента.
Всего инфляция в начале весны замедлилась в 102 странах. Наиболее заметное снижение произошло в Южном Судане (на 12,1 процентного пункта), Гане (на 7,8 процентного пункта), России (на 7,5 процентного пункта), Белоруссии (на 5,7 процентного пункта), Зимбабве и Турции (на 4,7 процентного пункта).
В то же время в марте темпы роста цен ускорились в 34 странах, наиболее радикально — в Ливане (на 74,2 процентного пункта). Значительно инфляция прибавила в Бурунди (на 4,6 процентного пункта), Пакистане (3,9 процентного пункта) и Эфиопии (2,2 процентного пункта).
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Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран — членов ООН. В финальную выборку включили 142 страны, по состоянию на начало мая раскрывшие данные за март.
Ранее расчеты РИА Новости показали, что Россия с годовой инфляцией в 3,5 процента в марте заняла 102-е место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом более низкая инфляция в Европе была лишь еще в трех государствах — Испании, Лихтенштейне и Швейцарии.
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БахрейнООНЮжный СуданГана
 
 
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