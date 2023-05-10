https://ria.ru/20230510/bratya-1870835061.html

В Ростовской области пенсионер зарезал старшего брата

В Ростовской области пенсионер зарезал старшего брата - РИА Новости, 10.05.2023

В Ростовской области пенсионер зарезал старшего брата

Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины из станицы Кировской, обвиняемого в убийстве своего 80-летнего брата,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:39

2023-05-10T16:39

2023-05-10T16:39

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая - РИА Новости. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины из станицы Кировской, обвиняемого в убийстве своего 80-летнего брата, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, сообщает СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в опубликованном релизе. По версии следствия, пятого мая 2023 года обвиняемый находился в своем доме в станице Кировской Кагальницкого района. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта со своим 80-летним братом нанес ему множественные удары ножом в область груди и шеи. По словам следователей, конфликт между братьями возник "на почве личных неприязненных отношений". Потерпевший был доставлен в медучреждение, однако врачам не удалось его спасти. "В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в региональном СУСК.

https://ria.ru/20230510/podrostok-1870744087.html

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область