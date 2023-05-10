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В Ростовской области пенсионер зарезал старшего брата - РИА Новости, 10.05.2023
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16:39 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/bratya-1870835061.html
В Ростовской области пенсионер зарезал старшего брата
В Ростовской области пенсионер зарезал старшего брата - РИА Новости, 10.05.2023
В Ростовской области пенсионер зарезал старшего брата
Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины из станицы Кировской, обвиняемого в убийстве своего 80-летнего брата,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:39
2023-05-10T16:39
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая - РИА Новости. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины из станицы Кировской, обвиняемого в убийстве своего 80-летнего брата, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, сообщает СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в опубликованном релизе. По версии следствия, пятого мая 2023 года обвиняемый находился в своем доме в станице Кировской Кагальницкого района. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта со своим 80-летним братом нанес ему множественные удары ножом в область груди и шеи. По словам следователей, конфликт между братьями возник "на почве личных неприязненных отношений". Потерпевший был доставлен в медучреждение, однако врачам не удалось его спасти. "В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в региональном СУСК.
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области пенсионер зарезал старшего брата

В Ростовской области ссора между пьяными братьями-пенсионерами закончилась резней

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая - РИА Новости. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины из станицы Кировской, обвиняемого в убийстве своего 80-летнего брата, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, сообщает СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в опубликованном релизе.
По версии следствия, пятого мая 2023 года обвиняемый находился в своем доме в станице Кировской Кагальницкого района. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта со своим 80-летним братом нанес ему множественные удары ножом в область груди и шеи.
По словам следователей, конфликт между братьями возник "на почве личных неприязненных отношений". Потерпевший был доставлен в медучреждение, однако врачам не удалось его спасти.
"В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в региональном СУСК.
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