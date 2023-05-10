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В Москве пройдет бизнес-конгресс молодых предпринимателей "Время молодых" - РИА Новости, 10.05.2023
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18:13 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/biznes-kongress-1870868957.html
В Москве пройдет бизнес-конгресс молодых предпринимателей "Время молодых"
В Москве пройдет бизнес-конгресс молодых предпринимателей "Время молодых" - РИА Новости, 10.05.2023
В Москве пройдет бизнес-конгресс молодых предпринимателей "Время молодых"
Бизнес-конгресс "Время молодых" впервые пройдет в Москве 13 мая, на нем обсудят проблемные точки бизнеса в стране и варианты их решения, сообщают организаторы... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:13
2023-05-10T18:13
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Бизнес-конгресс "Время молодых" впервые пройдет в Москве 13 мая, на нем обсудят проблемные точки бизнеса в стране и варианты их решения, сообщают организаторы мероприятия. Там утоняется, что "Время молодых" станет крупнейшей в России площадкой для объединения, общения и обмена опытом успешных предпринимателей и топ-менеджеров до 35 лет. Программа бизнес-конгресса включает панельную дискуссию "Молодежное предпринимательство в современных реалиях" с представителями крупнейших российских компаний (Сбербанк, "Сколтех", "Деловая Россия"), участники которой обсудят проблемные зоны отечественного бизнеса, инновационные решения для их преодоления, а также выделят перспективные ниши для молодых предпринимателей. "В рамках бизнес-конгресса планируется выступление в формате TED-Talks писателя Александра Цыпкина, сценариста сериала "Беспринципные". Заключительным мероприятием станет Q&amp;A-сессия с российским миллиардером, основателем группы компаний "Р-Фарм" Алексеем Репиком (№45 в списке Forbes Russia). Также на площадке будет работать инвест-гостиная Dome Foundation, где у участников бизнес-конгресса будет возможность встретиться с крупными инвесторами и получить рекомендации для развития проектов", - сообщают организаторы. В ходе мероприятия молодые предприниматели смогут найти потенциальных бизнес-партнеров, узнать о возможностях для старта новых проектов в России и действующих программах поддержки молодежного предпринимательства, подать заявку на резидентство в крупнейшие молодежные бизнес-сообщества страны, а также получить консультации от SuperJob. Организационный партнер бизнес-конгресса - Агентство инноваций Москвы.
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экономика, россия, москва
Экономика, Россия, Москва
В Москве пройдет бизнес-конгресс молодых предпринимателей "Время молодых"

В Москве 13 мая пройдет первый бизнес-конгресс молодых предпринимателей "Время молодых"

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкВид на небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Вид на небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Вид на небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Бизнес-конгресс "Время молодых" впервые пройдет в Москве 13 мая, на нем обсудят проблемные точки бизнеса в стране и варианты их решения, сообщают организаторы мероприятия.
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"13 мая 2023 года в Цифровом деловом пространстве Москвы (ЦДП) состоится бизнес-конгресс предпринимателей "Время молодых". Организаторами мероприятия выступают сообщества молодых предпринимателей "Y Club" и "Club First Future" при поддержке Фонда "Росконгресс" и Агентства стратегических инициатив", - говорится в сообщении.
Там утоняется, что "Время молодых" станет крупнейшей в России площадкой для объединения, общения и обмена опытом успешных предпринимателей и топ-менеджеров до 35 лет.
Программа бизнес-конгресса включает панельную дискуссию "Молодежное предпринимательство в современных реалиях" с представителями крупнейших российских компаний (Сбербанк, "Сколтех", "Деловая Россия"), участники которой обсудят проблемные зоны отечественного бизнеса, инновационные решения для их преодоления, а также выделят перспективные ниши для молодых предпринимателей.
"В рамках бизнес-конгресса планируется выступление в формате TED-Talks писателя Александра Цыпкина, сценариста сериала "Беспринципные". Заключительным мероприятием станет Q&A-сессия с российским миллиардером, основателем группы компаний "Р-Фарм" Алексеем Репиком (№45 в списке Forbes Russia). Также на площадке будет работать инвест-гостиная Dome Foundation, где у участников бизнес-конгресса будет возможность встретиться с крупными инвесторами и получить рекомендации для развития проектов", - сообщают организаторы.
В ходе мероприятия молодые предприниматели смогут найти потенциальных бизнес-партнеров, узнать о возможностях для старта новых проектов в России и действующих программах поддержки молодежного предпринимательства, подать заявку на резидентство в крупнейшие молодежные бизнес-сообщества страны, а также получить консультации от SuperJob. Организационный партнер бизнес-конгресса - Агентство инноваций Москвы.
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