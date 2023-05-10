https://ria.ru/20230510/biznes-kongress-1870868957.html

В Москве пройдет бизнес-конгресс молодых предпринимателей "Время молодых"

В Москве пройдет бизнес-конгресс молодых предпринимателей "Время молодых" - РИА Новости, 10.05.2023

В Москве пройдет бизнес-конгресс молодых предпринимателей "Время молодых"

Бизнес-конгресс "Время молодых" впервые пройдет в Москве 13 мая, на нем обсудят проблемные точки бизнеса в стране и варианты их решения, сообщают организаторы... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:13

2023-05-10T18:13

2023-05-10T18:13

экономика

россия

москва

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Бизнес-конгресс "Время молодых" впервые пройдет в Москве 13 мая, на нем обсудят проблемные точки бизнеса в стране и варианты их решения, сообщают организаторы мероприятия. Там утоняется, что "Время молодых" станет крупнейшей в России площадкой для объединения, общения и обмена опытом успешных предпринимателей и топ-менеджеров до 35 лет. Программа бизнес-конгресса включает панельную дискуссию "Молодежное предпринимательство в современных реалиях" с представителями крупнейших российских компаний (Сбербанк, "Сколтех", "Деловая Россия"), участники которой обсудят проблемные зоны отечественного бизнеса, инновационные решения для их преодоления, а также выделят перспективные ниши для молодых предпринимателей. "В рамках бизнес-конгресса планируется выступление в формате TED-Talks писателя Александра Цыпкина, сценариста сериала "Беспринципные". Заключительным мероприятием станет Q&A-сессия с российским миллиардером, основателем группы компаний "Р-Фарм" Алексеем Репиком (№45 в списке Forbes Russia). Также на площадке будет работать инвест-гостиная Dome Foundation, где у участников бизнес-конгресса будет возможность встретиться с крупными инвесторами и получить рекомендации для развития проектов", - сообщают организаторы. В ходе мероприятия молодые предприниматели смогут найти потенциальных бизнес-партнеров, узнать о возможностях для старта новых проектов в России и действующих программах поддержки молодежного предпринимательства, подать заявку на резидентство в крупнейшие молодежные бизнес-сообщества страны, а также получить консультации от SuperJob. Организационный партнер бизнес-конгресса - Агентство инноваций Москвы.

https://ria.ru/20230411/nedelya-1864552522.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, москва