https://ria.ru/20230510/bezopasnost-1870844169.html
В 2022 году в России предотвратили 22 попытки нападений на школы
В 2022 году в России предотвратили 22 попытки нападений на школы - РИА Новости, 10.05.2023
В 2022 году в России предотвратили 22 попытки нападений на школы
Российские правоохранители в 2022 году сорвали 22 попытки нападений на школы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:05
2023-05-10T17:05
2023-05-10T18:15
россия
александр гребенкин
безопасность
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские правоохранители в 2022 году сорвали 22 попытки нападений на школы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "Всего с февраля прошлого года в России было предотвращено более 100 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди. В 2022 году в образовательных организациях правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено 7 таких преступлений, а также не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
https://ria.ru/20230510/shkola-1870843896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр гребенкин, безопасность
Россия, Александр Гребенкин, Безопасность
В 2022 году в России предотвратили 22 попытки нападений на школы
Замсекретаря Совбеза Гребенкин: в 2022 году в России сорвали 22 попытки нападений на школы
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Российские правоохранители в 2022 году сорвали 22 попытки нападений на школы, сообщил
заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Всего с февраля прошлого года в России было предотвращено более 100 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди. В 2022 году в образовательных организациях правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено 7 таких преступлений, а также не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
Все школы и вузы в новых регионах взяли под усиленную охрану