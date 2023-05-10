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В 2022 году в России предотвратили 22 попытки нападений на школы - РИА Новости, 10.05.2023
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17:05 10.05.2023 (обновлено: 18:15 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/bezopasnost-1870844169.html
В 2022 году в России предотвратили 22 попытки нападений на школы
В 2022 году в России предотвратили 22 попытки нападений на школы - РИА Новости, 10.05.2023
В 2022 году в России предотвратили 22 попытки нападений на школы
Российские правоохранители в 2022 году сорвали 22 попытки нападений на школы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:05
2023-05-10T18:15
россия
александр гребенкин
безопасность
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские правоохранители в 2022 году сорвали 22 попытки нападений на школы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "Всего с февраля прошлого года в России было предотвращено более 100 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди. В 2022 году в образовательных организациях правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено 7 таких преступлений, а также не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
https://ria.ru/20230510/shkola-1870843896.html
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россия, александр гребенкин, безопасность
Россия, Александр Гребенкин, Безопасность
В 2022 году в России предотвратили 22 попытки нападений на школы

Замсекретаря Совбеза Гребенкин: в 2022 году в России сорвали 22 попытки нападений на школы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские правоохранители в 2022 году сорвали 22 попытки нападений на школы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Всего с февраля прошлого года в России было предотвращено более 100 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди. В 2022 году в образовательных организациях правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено 7 таких преступлений, а также не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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