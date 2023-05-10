Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области запретили полеты гражданских беспилотников - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 10.05.2023 (обновлено: 21:54 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870909945.html
В Калининградской области запретили полеты гражданских беспилотников
В Калининградской области запретили полеты гражданских беспилотников - РИА Новости, 10.05.2023
В Калининградской области запретили полеты гражданских беспилотников
Калининградские власти запретили полеты гражданских беспилотников (БПЛА) до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года, запрет будет... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T21:50
2023-05-10T21:54
калининградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865157192_0:189:3087:1925_1920x0_80_0_0_b983babc66cd000c3ca459a18928bdda.jpg
КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Калининградские власти запретили полеты гражданских беспилотников (БПЛА) до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года, запрет будет действовать и после 14 мая, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства региона. Ранее руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков заявлял, что указ губернатора о запрете полетов беспилотников в регионе будет действовать до 14 мая. Как следует из документа, ограничения распространяются на все виды гражданских беспилотников "вне зависимости от их взлетной массы" и не касаются полетов беспилотников, применяемых органами государственной власти, федеральными ведомствами и организациями топливно-энергетического комплекса. Также под ограничения не попадают полеты БПЛА в интересах гособоронзаказов, которые необходимо будет согласовать с региональными управлениями ФСБ, МВД и Балтийским флотом.
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865157192_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_66b5098ea3cf098835f8dcfdd0665f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область
Калининградская область
В Калининградской области запретили полеты гражданских беспилотников

Власти Калининградской области запретили полеты БПЛА до снятия режима базовой готовности

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Калининградские власти запретили полеты гражданских беспилотников (БПЛА) до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года, запрет будет действовать и после 14 мая, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства региона.
Ранее руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков заявлял, что указ губернатора о запрете полетов беспилотников в регионе будет действовать до 14 мая.
«
"Действует до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного пунктом 5 указа президента РФ от 19 октября 2022 года", - говорится в указе.
Как следует из документа, ограничения распространяются на все виды гражданских беспилотников "вне зависимости от их взлетной массы" и не касаются полетов беспилотников, применяемых органами государственной власти, федеральными ведомствами и организациями топливно-энергетического комплекса.
Также под ограничения не попадают полеты БПЛА в интересах гособоронзаказов, которые необходимо будет согласовать с региональными управлениями ФСБ, МВД и Балтийским флотом.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
3 мая, 23:55
Инфографика
В каких регионах России запрещен запуск беспилотниковПосмотреть
 
Калининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала