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В Калининградской области запретили полеты гражданских беспилотников

В Калининградской области запретили полеты гражданских беспилотников - РИА Новости, 10.05.2023

В Калининградской области запретили полеты гражданских беспилотников

Калининградские власти запретили полеты гражданских беспилотников (БПЛА) до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года, запрет будет... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T21:50

2023-05-10T21:50

2023-05-10T21:54

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Калининградские власти запретили полеты гражданских беспилотников (БПЛА) до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года, запрет будет действовать и после 14 мая, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства региона. Ранее руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков заявлял, что указ губернатора о запрете полетов беспилотников в регионе будет действовать до 14 мая. Как следует из документа, ограничения распространяются на все виды гражданских беспилотников "вне зависимости от их взлетной массы" и не касаются полетов беспилотников, применяемых органами государственной власти, федеральными ведомствами и организациями топливно-энергетического комплекса. Также под ограничения не попадают полеты БПЛА в интересах гособоронзаказов, которые необходимо будет согласовать с региональными управлениями ФСБ, МВД и Балтийским флотом.

калининградская область

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калининградская область