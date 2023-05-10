"Столица — на расстоянии залпа". Что затеяли США против России
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Американцы планируют разместить военные базы в Финляндии. Как сообщает издание Helsingin Sanomat, соглашение между Вашингтоном и Хельсинки может вступить в силу уже в следующем году. О том, что это изменит в геополитическом раскладе, — в материале РИА Новости.
Народ против
Он допустил, что баз может быть несколько. Хотя, как показал опрос финской телекомпании MTV, против военных объектов НАТО выступают около половины граждан. За — 39 процентов.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II
Форпосты демократии
По данным Дэвида Уэйна, профессора Американского университета в Вашингтоне, в 2021-м США располагали примерно 750 базами в 80 странах. Общая численность контингента за рубежом достигала 173 тысячи военнослужащих. Часть информации засекречена.
Американские объекты делятся на три категории:
- крупные базы — с резервным парком техники, многочисленным личным составом, запасами оружия, боеприпасов и возможностью размещения дополнительного гарнизона (Рамштайн в Германии, Диего-Гарсия на Маврикии);
- оперативные — тактического назначения с меньшими арсеналами и контингентом;
- так называемые листья кувшинки — небольшие секретные объекты с минимальными гарнизонами для разведки или спецопераций.
Примечательно, что последняя категория сильно разрослась в нулевые. Тогда Вашингтон видел в этом опорные пункты для своей "глобальной кавалерии", позволявшей решать задачи без привлечения лишнего внимания.
Это не только соответствовало новым вызовам — прежде всего борьбе с терроризмом, но и в какой-то мере компенсировало расслабленность девяностых. Ведь после распада СССР американские войска покинули 60% зарубежных баз. Но инфраструктура сохранилась.
© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии
Никогда не заходит солнце
В мире нет региона без военного присутствия США. Базы повсюду — от Южной Америки до Австралии и островов в Тихом океане.
Однако везде есть ключевые страны с наиболее многочисленными контингентами. Лидеров трое:
- Япония — на 120 военных объектах около 53 тысяч военнослужащих;
- Германия — на одну базу меньше, 34 тысячи солдат и офицеров;
- Южная Корея — 73 объекта, 26 тысяч человек.
В Европе американцев нет только в Финляндии (пока еще), Сербии, Белоруссии и, конечно, России.
Но почти все оружие массового уничтожения за рубежом Пентагон хранит именно в Старом Свете. О его точном расположении узнали случайно — благодаря докладу комитета Парламентской ассамблеи стран — членов НАТО, слитому по ошибке в Сеть. Документ удалили, но желающие успели ознакомиться.
Около 150 специальных боеприпасов находятся на пяти базах в четырех странах: Бюхель в Германии, Кляйне Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди в Италии.
Россия неоднократно указывала, что вывоз ядерного оружия за рубеж нарушает ДНЯО. О создании хранилищ в Финляндии речь пока не идет — население против. Но возможность появления американского склада с атомными бомбами — реальная угроза, с которой Москве придется считаться.