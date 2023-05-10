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"Столица — на расстоянии залпа". Что затеяли США против России - РИА Новости, 10.05.2023
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08:00 10.05.2023 (обновлено: 08:10 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/bazy-1869745708.html
"Столица — на расстоянии залпа". Что затеяли США против России
"Столица — на расстоянии залпа". Что затеяли США против России - РИА Новости, 10.05.2023
"Столица — на расстоянии залпа". Что затеяли США против России
Американцы планируют разместить военные базы в Финляндии. Как сообщает издание Helsingin Sanomat, соглашение между Вашингтоном и Хельсинки может вступить в силу РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:00
2023-05-10T08:10
в мире
финляндия
сша
германия
министерство обороны сша
нато
f-35
япония
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Американцы планируют разместить военные базы в Финляндии. Как сообщает издание Helsingin Sanomat, соглашение между Вашингтоном и Хельсинки может вступить в силу уже в следующем году. О том, что это изменит в геополитическом раскладе, — в материале РИА Новости.Народ противГотовили договор, как пишет Newsweek, еще с осени. Речь идет как минимум о центре по обслуживанию истребителей F-35. В прошлом году финны закупили 64 таких самолета. На замену F-18.При этом, как уточнил представитель МИД Финляндии Микаэль Антелл, американские подразделения могут базироваться на территории страны, хранить боеприпасы и технику. А также строить необходимые инфраструктурные объекты — на деньги Пентагона.Он допустил, что баз может быть несколько. Хотя, как показал опрос финской телекомпании MTV, против военных объектов НАТО выступают около половины граждан. За — 39 процентов.Форпосты демократииПо данным Дэвида Уэйна, профессора Американского университета в Вашингтоне, в 2021-м США располагали примерно 750 базами в 80 странах. Общая численность контингента за рубежом достигала 173 тысячи военнослужащих. Часть информации засекречена.Американские объекты делятся на три категории:Примечательно, что последняя категория сильно разрослась в нулевые. Тогда Вашингтон видел в этом опорные пункты для своей "глобальной кавалерии", позволявшей решать задачи без привлечения лишнего внимания.Это не только соответствовало новым вызовам — прежде всего борьбе с терроризмом, но и в какой-то мере компенсировало расслабленность девяностых. Ведь после распада СССР американские войска покинули 60% зарубежных баз. Но инфраструктура сохранилась.Никогда не заходит солнцеВ мире нет региона без военного присутствия США. Базы повсюду — от Южной Америки до Австралии и островов в Тихом океане.Однако везде есть ключевые страны с наиболее многочисленными контингентами. Лидеров трое:В Европе американцев нет только в Финляндии (пока еще), Сербии, Белоруссии и, конечно, России.Но почти все оружие массового уничтожения за рубежом Пентагон хранит именно в Старом Свете. О его точном расположении узнали случайно — благодаря докладу комитета Парламентской ассамблеи стран — членов НАТО, слитому по ошибке в Сеть. Документ удалили, но желающие успели ознакомиться.Около 150 специальных боеприпасов находятся на пяти базах в четырех странах: Бюхель в Германии, Кляйне Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди в Италии.Единственная неевропейская база с ОМУ — Инджирлик в Турции. При этом полсотни бомб B-61 хранятся именно здесь, в то время как на пяти других — "лишь" по 20. Мощность этих бомб достигает 170 килотонн в тротиловом эквиваленте. У тех, что в США, — 400 килотонн.Россия неоднократно указывала, что вывоз ядерного оружия за рубеж нарушает ДНЯО. О создании хранилищ в Финляндии речь пока не идет — население против. Но возможность появления американского склада с атомными бомбами — реальная угроза, с которой Москве придется считаться.
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Нармания Давид
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в мире, финляндия, сша, германия, министерство обороны сша, нато, f-35, япония, южная корея
В мире, Финляндия, США, Германия, Министерство обороны США, НАТО, F-35, Япония, Южная Корея

"Столица — на расстоянии залпа". Что затеяли США против России

CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
Батальон солдат США загружается в военный самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Американцы планируют разместить военные базы в Финляндии. Как сообщает издание Helsingin Sanomat, соглашение между Вашингтоном и Хельсинки может вступить в силу уже в следующем году. О том, что это изменит в геополитическом раскладе, — в материале РИА Новости.

Народ против

Готовили договор, как пишет Newsweek, еще с осени. Речь идет как минимум о центре по обслуживанию истребителей F-35. В прошлом году финны закупили 64 таких самолета. На замену F-18.
При этом, как уточнил представитель МИД Финляндии Микаэль Антелл, американские подразделения могут базироваться на территории страны, хранить боеприпасы и технику. А также строить необходимые инфраструктурные объекты — на деньги Пентагона.
Он допустил, что баз может быть несколько. Хотя, как показал опрос финской телекомпании MTV, против военных объектов НАТО выступают около половины граждан. За — 39 процентов.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II

Форпосты демократии

По данным Дэвида Уэйна, профессора Американского университета в Вашингтоне, в 2021-м США располагали примерно 750 базами в 80 странах. Общая численность контингента за рубежом достигала 173 тысячи военнослужащих. Часть информации засекречена.
Американские объекты делятся на три категории:
  • крупные базы — с резервным парком техники, многочисленным личным составом, запасами оружия, боеприпасов и возможностью размещения дополнительного гарнизона (Рамштайн в Германии, Диего-Гарсия на Маврикии);
  • оперативные — тактического назначения с меньшими арсеналами и контингентом;
  • так называемые листья кувшинки — небольшие секретные объекты с минимальными гарнизонами для разведки или спецопераций.
Примечательно, что последняя категория сильно разрослась в нулевые. Тогда Вашингтон видел в этом опорные пункты для своей "глобальной кавалерии", позволявшей решать задачи без привлечения лишнего внимания.
Это не только соответствовало новым вызовам — прежде всего борьбе с терроризмом, но и в какой-то мере компенсировало расслабленность девяностых. Ведь после распада СССР американские войска покинули 60% зарубежных баз. Но инфраструктура сохранилась.
© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии

Никогда не заходит солнце

В мире нет региона без военного присутствия США. Базы повсюду — от Южной Америки до Австралии и островов в Тихом океане.
Однако везде есть ключевые страны с наиболее многочисленными контингентами. Лидеров трое:
  • Япония — на 120 военных объектах около 53 тысяч военнослужащих;
  • Германия — на одну базу меньше, 34 тысячи солдат и офицеров;
  • Южная Корея — 73 объекта, 26 тысяч человек.
В Европе американцев нет только в Финляндии (пока еще), Сербии, Белоруссии и, конечно, России.
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
Ядерные бомбы B61
Но почти все оружие массового уничтожения за рубежом Пентагон хранит именно в Старом Свете. О его точном расположении узнали случайно — благодаря докладу комитета Парламентской ассамблеи стран — членов НАТО, слитому по ошибке в Сеть. Документ удалили, но желающие успели ознакомиться.
Около 150 специальных боеприпасов находятся на пяти базах в четырех странах: Бюхель в Германии, Кляйне Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди в Италии.
Единственная неевропейская база с ОМУ — Инджирлик в Турции. При этом полсотни бомб B-61 хранятся именно здесь, в то время как на пяти других — "лишь" по 20. Мощность этих бомб достигает 170 килотонн в тротиловом эквиваленте. У тех, что в США, — 400 килотонн.
Россия неоднократно указывала, что вывоз ядерного оружия за рубеж нарушает ДНЯО. О создании хранилищ в Финляндии речь пока не идет — население против. Но возможность появления американского склада с атомными бомбами — реальная угроза, с которой Москве придется считаться.
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В миреФинляндияСШАГерманияМинистерство обороны СШАНАТОF-35ЯпонияЮжная Корея
 
 
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