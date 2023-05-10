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"Столица — на расстоянии залпа". Что затеяли США против России

"Столица — на расстоянии залпа". Что затеяли США против России - РИА Новости, 10.05.2023

"Столица — на расстоянии залпа". Что затеяли США против России

Американцы планируют разместить военные базы в Финляндии. Как сообщает издание Helsingin Sanomat, соглашение между Вашингтоном и Хельсинки может вступить в силу РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:00

2023-05-10T08:00

2023-05-10T08:10

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Американцы планируют разместить военные базы в Финляндии. Как сообщает издание Helsingin Sanomat, соглашение между Вашингтоном и Хельсинки может вступить в силу уже в следующем году. О том, что это изменит в геополитическом раскладе, — в материале РИА Новости.Народ противГотовили договор, как пишет Newsweek, еще с осени. Речь идет как минимум о центре по обслуживанию истребителей F-35. В прошлом году финны закупили 64 таких самолета. На замену F-18.При этом, как уточнил представитель МИД Финляндии Микаэль Антелл, американские подразделения могут базироваться на территории страны, хранить боеприпасы и технику. А также строить необходимые инфраструктурные объекты — на деньги Пентагона.Он допустил, что баз может быть несколько. Хотя, как показал опрос финской телекомпании MTV, против военных объектов НАТО выступают около половины граждан. За — 39 процентов.Форпосты демократииПо данным Дэвида Уэйна, профессора Американского университета в Вашингтоне, в 2021-м США располагали примерно 750 базами в 80 странах. Общая численность контингента за рубежом достигала 173 тысячи военнослужащих. Часть информации засекречена.Американские объекты делятся на три категории:Примечательно, что последняя категория сильно разрослась в нулевые. Тогда Вашингтон видел в этом опорные пункты для своей "глобальной кавалерии", позволявшей решать задачи без привлечения лишнего внимания.Это не только соответствовало новым вызовам — прежде всего борьбе с терроризмом, но и в какой-то мере компенсировало расслабленность девяностых. Ведь после распада СССР американские войска покинули 60% зарубежных баз. Но инфраструктура сохранилась.Никогда не заходит солнцеВ мире нет региона без военного присутствия США. Базы повсюду — от Южной Америки до Австралии и островов в Тихом океане.Однако везде есть ключевые страны с наиболее многочисленными контингентами. Лидеров трое:В Европе американцев нет только в Финляндии (пока еще), Сербии, Белоруссии и, конечно, России.Но почти все оружие массового уничтожения за рубежом Пентагон хранит именно в Старом Свете. О его точном расположении узнали случайно — благодаря докладу комитета Парламентской ассамблеи стран — членов НАТО, слитому по ошибке в Сеть. Документ удалили, но желающие успели ознакомиться.Около 150 специальных боеприпасов находятся на пяти базах в четырех странах: Бюхель в Германии, Кляйне Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди в Италии.Единственная неевропейская база с ОМУ — Инджирлик в Турции. При этом полсотни бомб B-61 хранятся именно здесь, в то время как на пяти других — "лишь" по 20. Мощность этих бомб достигает 170 килотонн в тротиловом эквиваленте. У тех, что в США, — 400 килотонн.Россия неоднократно указывала, что вывоз ядерного оружия за рубеж нарушает ДНЯО. О создании хранилищ в Финляндии речь пока не идет — население против. Но возможность появления американского склада с атомными бомбами — реальная угроза, с которой Москве придется считаться.

https://ria.ru/20230426/grifony-1867658779.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, финляндия, сша, германия, министерство обороны сша, нато, f-35, япония, южная корея