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Российская артиллерия сорвала три попытки украинских войск провести ротацию - РИА Новости, 10.05.2023
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05:04 10.05.2023 (обновлено: 09:55 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/artilleriya-1870690344.html
Российская артиллерия сорвала три попытки украинских войск провести ротацию
Российская артиллерия сорвала три попытки украинских войск провести ротацию - РИА Новости, 10.05.2023
Российская артиллерия сорвала три попытки украинских войск провести ротацию
Артиллерия российской группировки войск "Запад" сорвала три попытки украинских войск провести ротацию подразделений, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T05:04
2023-05-10T09:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Артиллерия российской группировки войск "Запад" сорвала три попытки украинских войск провести ротацию подразделений, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.Удары наносились по передовым позициям ВСУ около Двуречного, Синьковки и Табаевки.Также на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и трех бригад территориальной обороны в полосе обороны 1-й танковой армии.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Российская артиллерия сорвала три попытки украинских войск провести ротацию

Артиллерия группы "Запад" сорвала три попытки ВСУ провести ротацию и поразила "Акацию"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский артиллерист
Российский артиллерист - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Российский артиллерист. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Артиллерия российской группировки войск "Запад" сорвала три попытки украинских войск провести ротацию подразделений, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Удары наносились по передовым позициям ВСУ около Двуречного, Синьковки и Табаевки.
«

"Огнем из реактивной системы залпового огня "Град" уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" в районе урочища Волчий", — добавил Зыбинский.

Также на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и трех бригад территориальной обороны в полосе обороны 1-й танковой армии.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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