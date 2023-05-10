https://ria.ru/20230510/artilleriya-1870690344.html

Российская артиллерия сорвала три попытки украинских войск провести ротацию

Российская артиллерия сорвала три попытки украинских войск провести ротацию - РИА Новости, 10.05.2023

Российская артиллерия сорвала три попытки украинских войск провести ротацию

Артиллерия российской группировки войск "Запад" сорвала три попытки украинских войск провести ротацию подразделений, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T05:04

2023-05-10T05:04

2023-05-10T09:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846726391_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_efd4b5a8ba0a3594fb4dff5c7c98d09f.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Артиллерия российской группировки войск "Запад" сорвала три попытки украинских войск провести ротацию подразделений, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.Удары наносились по передовым позициям ВСУ около Двуречного, Синьковки и Табаевки.Также на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и трех бригад территориальной обороны в полосе обороны 1-й танковой армии.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире