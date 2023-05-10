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ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/artemovsk-1870788748.html
ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска
ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска - РИА Новости, 10.05.2023
ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска
Штурмовые отряды продолжали освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска, в свою очередь ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:28
2023-05-10T14:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
артемовск
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжали освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска, в свою очередь ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в среду в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Авиацией в течение суток в данном районе совершено десять самолетовылетов и два вертолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнено 98 огневых задач", - сообщили в ведомстве.
артемовск
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска

Минобороны: штурмовые отряды продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжали освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска, в свою очередь ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в среду в Минобороны России.
"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Авиацией в течение суток в данном районе совершено десять самолетовылетов и два вертолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнено 98 огневых задач", - сообщили в ведомстве.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АртемовскВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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