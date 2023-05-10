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ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска
ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска - РИА Новости, 10.05.2023
ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска
Штурмовые отряды продолжали освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска, в свою очередь ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:28
2023-05-10T14:28
2023-05-10T14:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
артемовск
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжали освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска, в свою очередь ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в среду в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Авиацией в течение суток в данном районе совершено десять самолетовылетов и два вертолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнено 98 огневых задач", - сообщили в ведомстве.
артемовск
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска
Минобороны: штурмовые отряды продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска