https://ria.ru/20230510/artemovsk-1870788748.html

ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска

ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска - РИА Новости, 10.05.2023

ВС России продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска

Штурмовые отряды продолжали освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска, в свою очередь ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:28

2023-05-10T14:28

2023-05-10T14:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

артемовск

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013460_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_e6247384e20bc9c040a6a9b91ed45c21.jpg

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжали освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска, в свою очередь ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в среду в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Авиацией в течение суток в данном районе совершено десять самолетовылетов и два вертолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнено 98 огневых задач", - сообщили в ведомстве.

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, донецкая народная республика