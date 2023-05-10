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Липецкая область направляет в зону СВО второй артдивизион
Липецкая область направляет в зону СВО второй артдивизион - РИА Новости, 10.05.2023
Липецкая область направляет в зону СВО второй артдивизион
Сегодня из Липецкой области в зону СВО отправились военнослужащие второго именного артиллерийского дивизиона, в составе которого 35 человек, сообщил глава... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:49
2023-05-10T15:49
2023-05-10T15:49
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Сегодня из Липецкой области в зону СВО отправились военнослужащие второго именного артиллерийского дивизиона, в составе которого 35 человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что второй дивизион носит имя липчанина, Героя России, летчика Олега Пешкова, который погиб в ходе спецоперации в Сирии. Первый дивизион носит имя Ивана Флёрова - тоже уроженца области, командира легендарной "Катюши". По словам Артамонова, солдаты дивизиона хорошо обеспечены, руководство области поддерживает постоянную связь с командованием. Второй дивизион также будет получать всю необходимую поддержку. Особое внимание будет уделено семьям военнослужащих – за каждой закрепят соцкуратора.Как сообщил губернатор, большинство военнослужащих дивизиона – представители Липецкого казачества.Он также отметил, что добровольцы полностью экипированы, есть необходимое оснащение. Сначала они пройдут обучение и боевое слаживание, затем – на службу в ракетные войска. Липчанам предстоит управлять реактивными системами залпового огня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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липецкая область, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
ЛИПЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Сегодня из Липецкой области в зону СВО отправились военнослужащие второго именного артиллерийского дивизиона, в составе которого 35 человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что второй дивизион носит имя липчанина, Героя России
, летчика Олега Пешкова
, который погиб в ходе спецоперации в Сирии
. Первый дивизион носит имя Ивана Флёрова - тоже уроженца области, командира легендарной "Катюши". По словам Артамонова, солдаты дивизиона хорошо обеспечены, руководство области поддерживает постоянную связь с командованием. Второй дивизион также будет получать всю необходимую поддержку. Особое внимание будет уделено семьям военнослужащих – за каждой закрепят соцкуратора.
Как сообщил губернатор, большинство военнослужащих дивизиона – представители Липецкого казачества.
«
"Наши отважные казаки первыми откликнулись, когда узнали, что формируется дивизион. Пошли служить по зову сердца и из любви к Родине. Знаю, что есть еще желающие. Жители региона охотно идут служить по контракту – в скором времени наш новый дивизион будет доукомплектован", – прокомментировал Артамонов.
Он также отметил, что добровольцы полностью экипированы, есть необходимое оснащение. Сначала они пройдут обучение и боевое слаживание, затем – на службу в ракетные войска. Липчанам предстоит управлять реактивными системами залпового огня.
Аверов: реабилитация липецких ветеранов СВО будет в зоне особого внимания