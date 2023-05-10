https://ria.ru/20230510/artdivizion-1870817074.html

Липецкая область направляет в зону СВО второй артдивизион

Липецкая область направляет в зону СВО второй артдивизион - РИА Новости, 10.05.2023

Липецкая область направляет в зону СВО второй артдивизион

Сегодня из Липецкой области в зону СВО отправились военнослужащие второго именного артиллерийского дивизиона, в составе которого 35 человек, сообщил глава... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:49

2023-05-10T15:49

2023-05-10T15:49

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Сегодня из Липецкой области в зону СВО отправились военнослужащие второго именного артиллерийского дивизиона, в составе которого 35 человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что второй дивизион носит имя липчанина, Героя России, летчика Олега Пешкова, который погиб в ходе спецоперации в Сирии. Первый дивизион носит имя Ивана Флёрова - тоже уроженца области, командира легендарной "Катюши". По словам Артамонова, солдаты дивизиона хорошо обеспечены, руководство области поддерживает постоянную связь с командованием. Второй дивизион также будет получать всю необходимую поддержку. Особое внимание будет уделено семьям военнослужащих – за каждой закрепят соцкуратора.Как сообщил губернатор, большинство военнослужащих дивизиона – представители Липецкого казачества.Он также отметил, что добровольцы полностью экипированы, есть необходимое оснащение. Сначала они пройдут обучение и боевое слаживание, затем – на службу в ракетные войска. Липчанам предстоит управлять реактивными системами залпового огня.

https://ria.ru/20230502/reabilitatsiya-1869078463.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, россия