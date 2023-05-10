https://ria.ru/20230510/aliev-1870774240.html

Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью

Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью - РИА Новости, 10.05.2023

Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью

Советский и азербайджанский государственный деятель Гейдар Алиев был экстраординарной личностью, которая вошла в историю СССР, Азербайджана и... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:22

2023-05-10T13:22

2023-05-10T13:22

азербайджан

гейдар алиев (политик)

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575180235_0:56:2907:1691_1920x0_80_0_0_3a9d08ec6dc7732bbe4ea79286e94f89.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Советский и азербайджанский государственный деятель Гейдар Алиев был экстраординарной личностью, которая вошла в историю СССР, Азербайджана и российско-азербайджанских отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Десятого мая исполняется 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Песков отметил, что в Кремле "разделяют радость этой даты" вместе с азербайджанскими друзьями. "Это совершенно экстраординарная личность, которая навсегда вошла в историю нашей когда-то общей страны, в историю современного Азербайджана и современных российско-азербайджанских отношений... И, конечно, мы храним память о той роли, которую внес Гейдар Алиев", - сказал Песков.

https://ria.ru/20200802/1575177607.html

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

азербайджан, гейдар алиев (политик), дмитрий песков