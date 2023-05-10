https://ria.ru/20230510/aliev-1870774240.html
Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью
Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью - РИА Новости, 10.05.2023
Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью
Советский и азербайджанский государственный деятель Гейдар Алиев был экстраординарной личностью, которая вошла в историю СССР, Азербайджана и... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:22
2023-05-10T13:22
2023-05-10T13:22
азербайджан
гейдар алиев (политик)
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Советский и азербайджанский государственный деятель Гейдар Алиев был экстраординарной личностью, которая вошла в историю СССР, Азербайджана и российско-азербайджанских отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Десятого мая исполняется 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Песков отметил, что в Кремле "разделяют радость этой даты" вместе с азербайджанскими друзьями. "Это совершенно экстраординарная личность, которая навсегда вошла в историю нашей когда-то общей страны, в историю современного Азербайджана и современных российско-азербайджанских отношений... И, конечно, мы храним память о той роли, которую внес Гейдар Алиев", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200802/1575177607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, гейдар алиев (политик), дмитрий песков
Азербайджан, Гейдар Алиев (политик), Дмитрий Песков
Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью
Песков назвал третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева экстраординарной личностью
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Советский и азербайджанский государственный деятель Гейдар Алиев был экстраординарной личностью, которая вошла в историю СССР, Азербайджана и российско-азербайджанских отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Десятого мая исполняется 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Песков отметил, что в Кремле "разделяют радость этой даты" вместе с азербайджанскими друзьями.
"Это совершенно экстраординарная личность, которая навсегда вошла в историю нашей когда-то общей страны, в историю современного Азербайджана и современных российско-азербайджанских отношений... И, конечно, мы храним память о той роли, которую внес Гейдар Алиев", - сказал Песков.
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