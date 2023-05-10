Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/aliev-1870774240.html
Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью
Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью - РИА Новости, 10.05.2023
Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью
Советский и азербайджанский государственный деятель Гейдар Алиев был экстраординарной личностью, которая вошла в историю СССР, Азербайджана и... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:22
2023-05-10T13:22
азербайджан
гейдар алиев (политик)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575180235_0:56:2907:1691_1920x0_80_0_0_3a9d08ec6dc7732bbe4ea79286e94f89.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Советский и азербайджанский государственный деятель Гейдар Алиев был экстраординарной личностью, которая вошла в историю СССР, Азербайджана и российско-азербайджанских отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Десятого мая исполняется 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Песков отметил, что в Кремле "разделяют радость этой даты" вместе с азербайджанскими друзьями. "Это совершенно экстраординарная личность, которая навсегда вошла в историю нашей когда-то общей страны, в историю современного Азербайджана и современных российско-азербайджанских отношений... И, конечно, мы храним память о той роли, которую внес Гейдар Алиев", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200802/1575177607.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575180235_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_4e74519afe52a91d4f633a40ec1c6c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, гейдар алиев (политик), дмитрий песков
Азербайджан, Гейдар Алиев (политик), Дмитрий Песков
Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью

Песков назвал третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева экстраординарной личностью

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкГейдар Алиев выступает на пресс-конференции
Гейдар Алиев выступает на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Гейдар Алиев выступает на пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Советский и азербайджанский государственный деятель Гейдар Алиев был экстраординарной личностью, которая вошла в историю СССР, Азербайджана и российско-азербайджанских отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Десятого мая исполняется 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Песков отметил, что в Кремле "разделяют радость этой даты" вместе с азербайджанскими друзьями.
"Это совершенно экстраординарная личность, которая навсегда вошла в историю нашей когда-то общей страны, в историю современного Азербайджана и современных российско-азербайджанских отношений... И, конечно, мы храним память о той роли, которую внес Гейдар Алиев", - сказал Песков.
На улицах Тбилиси в дни вооруженного конфликта между сторонниками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии (звиадисты) и объединенной оппозицией - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
"С ним надо кончать". Как свергали первых президентов в бывшем СССР
2 августа 2020, 08:00
 
АзербайджанГейдар Алиев (политик)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала