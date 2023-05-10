https://ria.ru/20230510/aktivy-1870797156.html

В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России

В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России - РИА Новости, 10.05.2023

В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России

Правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранится около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (более 8 миллиарда долларов). РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:51

2023-05-10T14:51

2023-05-10T15:07

экономика

швейцария

россия

центральный банк рф (цб рф)

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ЦЮРИХ, 10 мая - РИА Новости. Правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранится около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (более 8 миллиарда долларов)."Общая сумма заявленных резервов и активов российского Центрального банка, хранящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 миллиарда швейцарских франков", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.В сообщении отмечается, что с 25 марта 2022 года все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка РФ, запрещены. "Это означает, что активы банка были иммобилизованы", - отметили в Берне.Как подчеркивается, данные средства "следует отличать" от активов, принадлежащих физлицам или компаниям, замороженных в Швейцарии из-за санкций. По последним данным, объем таких средств составляет 7,5 миллиарда франков (8,4 миллиарда долларов).В правительстве Швейцарии также напомнили, что в Евросоюзе ведутся дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центрального банка и использовать полученные средства для восстановления Украины. Сообщается, что Швейцария внимательно следит за данными дискуссиями.В конце февраля в рамках 10-го пакета Евросоюз ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц. ЕС также ввел новые обязательства по представлению отчетности государствам-членам и Еврокомиссии по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России. В марте Швейцария присоединилась к этому санкционному пакету.

https://ria.ru/20221227/aktivy-1841736338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, швейцария, россия, центральный банк рф (цб рф)