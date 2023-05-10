В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России
Власти Швейцарии: в стране хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
ЦЮРИХ, 10 мая - РИА Новости. Правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранится около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (более 8 миллиарда долларов).
"Общая сумма заявленных резервов и активов российского Центрального банка, хранящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 миллиарда швейцарских франков", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
В сообщении отмечается, что с 25 марта 2022 года все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка РФ, запрещены. "Это означает, что активы банка были иммобилизованы", - отметили в Берне.
Как подчеркивается, данные средства "следует отличать" от активов, принадлежащих физлицам или компаниям, замороженных в Швейцарии из-за санкций. По последним данным, объем таких средств составляет 7,5 миллиарда франков (8,4 миллиарда долларов).
В правительстве Швейцарии также напомнили, что в Евросоюзе ведутся дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центрального банка и использовать полученные средства для восстановления Украины. Сообщается, что Швейцария внимательно следит за данными дискуссиями.
В конце февраля в рамках 10-го пакета Евросоюз ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц. ЕС также ввел новые обязательства по представлению отчетности государствам-членам и Еврокомиссии по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России. В марте Швейцария присоединилась к этому санкционному пакету.