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В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России - РИА Новости, 10.05.2023
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14:51 10.05.2023 (обновлено: 15:07 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/aktivy-1870797156.html
В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России
В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России - РИА Новости, 10.05.2023
В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России
Правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранится около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (более 8 миллиарда долларов). РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:51
2023-05-10T15:07
экономика
швейцария
россия
центральный банк рф (цб рф)
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ЦЮРИХ, 10 мая - РИА Новости. Правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранится около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (более 8 миллиарда долларов)."Общая сумма заявленных резервов и активов российского Центрального банка, хранящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 миллиарда швейцарских франков", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.В сообщении отмечается, что с 25 марта 2022 года все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка РФ, запрещены. "Это означает, что активы банка были иммобилизованы", - отметили в Берне.Как подчеркивается, данные средства "следует отличать" от активов, принадлежащих физлицам или компаниям, замороженных в Швейцарии из-за санкций. По последним данным, объем таких средств составляет 7,5 миллиарда франков (8,4 миллиарда долларов).В правительстве Швейцарии также напомнили, что в Евросоюзе ведутся дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центрального банка и использовать полученные средства для восстановления Украины. Сообщается, что Швейцария внимательно следит за данными дискуссиями.В конце февраля в рамках 10-го пакета Евросоюз ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц. ЕС также ввел новые обязательства по представлению отчетности государствам-членам и Еврокомиссии по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России. В марте Швейцария присоединилась к этому санкционному пакету.
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экономика, швейцария, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Швейцария, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России

Власти Швейцарии: в стране хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 10 мая - РИА Новости. Правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранится около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (более 8 миллиарда долларов).
"Общая сумма заявленных резервов и активов российского Центрального банка, хранящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 миллиарда швейцарских франков", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
В сообщении отмечается, что с 25 марта 2022 года все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка РФ, запрещены. "Это означает, что активы банка были иммобилизованы", - отметили в Берне.
Как подчеркивается, данные средства "следует отличать" от активов, принадлежащих физлицам или компаниям, замороженных в Швейцарии из-за санкций. По последним данным, объем таких средств составляет 7,5 миллиарда франков (8,4 миллиарда долларов).
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В правительстве Швейцарии также напомнили, что в Евросоюзе ведутся дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центрального банка и использовать полученные средства для восстановления Украины. Сообщается, что Швейцария внимательно следит за данными дискуссиями.
В конце февраля в рамках 10-го пакета Евросоюз ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц. ЕС также ввел новые обязательства по представлению отчетности государствам-членам и Еврокомиссии по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России. В марте Швейцария присоединилась к этому санкционному пакету.
 
ЭкономикаШвейцарияРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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