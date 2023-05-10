https://ria.ru/20230510/aktivnost-1870867837.html

МИД: Россия будет обращать внимание ООН на террористические атаки Украины

МИД: Россия будет обращать внимание ООН на террористические атаки Украины - РИА Новости, 10.05.2023

МИД: Россия будет обращать внимание ООН на террористические атаки Украины

Россия будет постоянно привлекать внимание Совбеза ООН к "террористической активности" Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:08

2023-05-10T18:08

2023-05-10T18:08

россия

мария захарова

владимир путин

совет безопасности оон

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет постоянно привлекать внимание Совбеза ООН к "террористической активности" Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, предполагается ли созвать Совбез ООН для обсуждения попытки атаки дронов на Кремль. "Мы будем привлекать внимание Совбеза в ходе официальных заседаний, консультаций Совета безопасности к террористической активности киевского режима на постоянной основе. Это тема, которая будет и является ежедневной работой нашего постоянного представительства при ООН - как в плане их практической дипломатической деятельности, так и в информационном ключе", - заявила Захарова на брифинге. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

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россия, мария захарова, владимир путин, совет безопасности оон, следственный комитет россии (ск рф)