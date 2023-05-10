https://ria.ru/20230510/aktivnost-1870867837.html
МИД: Россия будет обращать внимание ООН на террористические атаки Украины
МИД: Россия будет обращать внимание ООН на террористические атаки Украины - РИА Новости, 10.05.2023
МИД: Россия будет обращать внимание ООН на террористические атаки Украины
Россия будет постоянно привлекать внимание Совбеза ООН к "террористической активности" Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:08
2023-05-10T18:08
2023-05-10T18:08
россия
мария захарова
владимир путин
совет безопасности оон
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867426505_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d0d6c11b2d2fe9c8b714c529ca01b50.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет постоянно привлекать внимание Совбеза ООН к "террористической активности" Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, предполагается ли созвать Совбез ООН для обсуждения попытки атаки дронов на Кремль. "Мы будем привлекать внимание Совбеза в ходе официальных заседаний, консультаций Совета безопасности к террористической активности киевского режима на постоянной основе. Это тема, которая будет и является ежедневной работой нашего постоянного представительства при ООН - как в плане их практической дипломатической деятельности, так и в информационном ключе", - заявила Захарова на брифинге. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867426505_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_fe248f44f53263d2a9718e1ad794d389.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, владимир путин, совет безопасности оон, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Совет Безопасности ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
МИД: Россия будет обращать внимание ООН на террористические атаки Украины
Захарова: Россия будет привлекать внимание Совбеза ООН к террористической активности Киева