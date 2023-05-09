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Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге - РИА Новости, 09.05.2023
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04:54 09.05.2023 (обновлено: 10:14 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/zorge-1870545086.html
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге - РИА Новости, 09.05.2023
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства России в Японии в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне возложили цветы на могилу... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T04:54
2023-05-09T10:14
в мире
япония
германия
токио
рихард зорге
ссср
геннадий овечко
день победы — 2023
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства России в Японии в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне возложили цветы на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония возложения цветов проходит на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио. В ней принимают участие сотрудники дипмиссии, торгпредства, других российских учреждений, граждане Японии и проживающие в Японии россияне. "День Победы близок и дорог каждому из нас, так как нет семьи в России и республиках бывшего СССР, которую бы не опалила та война. Память о ней должна быть пронесена нами сквозь века. Десятки и сотни миллионов бойцов и тружеников тыла внесли свой вклад в эту победу. Велика роль выдающегося разведчика с позывным "Рамзай". Он добывал ценнейшую информацию, которая ложилась в основу принимаемых военным руководством решений. Эти решения повлияли на ход войны", - сказал исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко.Дипломат напомнил, что в начале 1941 года во время работы в Японии Рихард Зорге, работавший с позывным "Рамзай", получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла Отта, с которым был дружен. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941 - начала 1942 года.Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему самому была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве Германии в Японии. Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
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в мире, япония, германия, токио, рихард зорге, ссср, геннадий овечко, день победы — 2023
В мире, Япония, Германия, Токио, Рихард Зорге, СССР, Геннадий Овечко, День Победы — 2023
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге

Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге в 78-ю годовщину Победы

© РИА НовостиРоссийские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства России в Японии в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне возложили цветы на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония возложения цветов проходит на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио. В ней принимают участие сотрудники дипмиссии, торгпредства, других российских учреждений, граждане Японии и проживающие в Японии россияне.
"День Победы близок и дорог каждому из нас, так как нет семьи в России и республиках бывшего СССР, которую бы не опалила та война. Память о ней должна быть пронесена нами сквозь века. Десятки и сотни миллионов бойцов и тружеников тыла внесли свой вклад в эту победу. Велика роль выдающегося разведчика с позывным "Рамзай". Он добывал ценнейшую информацию, которая ложилась в основу принимаемых военным руководством решений. Эти решения повлияли на ход войны", - сказал исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко.
© РИА НовостиРоссийские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиРоссийские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
© РИА Новости
2 из 2
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
© РИА Новости
1 из 2
Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге
© РИА Новости
2 из 2
Дипломат напомнил, что в начале 1941 года во время работы в Японии Рихард Зорге, работавший с позывным "Рамзай", получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла Отта, с которым был дружен. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941 - начала 1942 года.
«
"Это дало возможность избежать войны на два фронта и перебросить с восточных границ на запад 26 новых дивизий. Это позволило предотвратить захват Москвы гитлеровцами и перейти к контрнаступлению", - отметил дипломат.
Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему самому была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве Германии в Японии.
Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
Знамя Победы над Берлином - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вчера, 01:28
 
В миреЯпонияГерманияТокиоРихард ЗоргеСССРГеннадий ОвечкоДень Победы — 2023
 
 
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