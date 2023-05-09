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Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге

Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге - РИА Новости, 09.05.2023

Российские дипломаты в Токио возложили цветы на могилу Зорге

Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства России в Японии в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне возложили цветы на могилу... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T04:54

2023-05-09T04:54

2023-05-09T10:14

в мире

япония

германия

токио

рихард зорге

ссср

геннадий овечко

день победы — 2023

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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства России в Японии в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне возложили цветы на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония возложения цветов проходит на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио. В ней принимают участие сотрудники дипмиссии, торгпредства, других российских учреждений, граждане Японии и проживающие в Японии россияне. "День Победы близок и дорог каждому из нас, так как нет семьи в России и республиках бывшего СССР, которую бы не опалила та война. Память о ней должна быть пронесена нами сквозь века. Десятки и сотни миллионов бойцов и тружеников тыла внесли свой вклад в эту победу. Велика роль выдающегося разведчика с позывным "Рамзай". Он добывал ценнейшую информацию, которая ложилась в основу принимаемых военным руководством решений. Эти решения повлияли на ход войны", - сказал исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко.Дипломат напомнил, что в начале 1941 года во время работы в Японии Рихард Зорге, работавший с позывным "Рамзай", получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла Отта, с которым был дружен. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941 - начала 1942 года.Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему самому была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве Германии в Японии. Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html

япония

германия

токио

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в мире, япония, германия, токио, рихард зорге, ссср, геннадий овечко, день победы — 2023