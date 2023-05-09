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Знамя Победы подняли на Эльбрус - РИА Новости, 09.05.2023
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17:30 09.05.2023 (обновлено: 17:33 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/znamya-1870647168.html
Знамя Победы подняли на Эльбрус
Знамя Победы подняли на Эльбрус - РИА Новости, 09.05.2023
Знамя Победы подняли на Эльбрус
Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из Донецкой и Луганских Народных Республик в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне подняли на Эльбрус... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:30
2023-05-09T17:33
россия
луганская народная республика
европа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
день победы
общество
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НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из Донецкой и Луганских Народных Республик в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне подняли на Эльбрус Знамя Победы, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "Сегодня на высочайшую вершину Европы на высоту 5642 метра подняли Знамя Победы. Почетная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что восхождение, которое затрудняли сильный ветер, туман и снегопад, совершил отряд из 18 человек, выразивших тем самым уважение павшим и живым героям Великой Отечественной войны.
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, европа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Европа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), День Победы, Общество
Знамя Победы подняли на Эльбрус

Сотрудники МЧС России и альпинисты из ДНР и ЛНР подняли Знамя Победы на Эльбрус

© Фото : МЧС КБР/TelegramСпасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус
Спасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : МЧС КБР/Telegram
Спасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из Донецкой и Луганских Народных Республик в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне подняли на Эльбрус Знамя Победы, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"Сегодня на высочайшую вершину Европы на высоту 5642 метра подняли Знамя Победы. Почетная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восхождение, которое затрудняли сильный ветер, туман и снегопад, совершил отряд из 18 человек, выразивших тем самым уважение павшим и живым героям Великой Отечественной войны.
Автономные пусковые установки ПГРК Ярс на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Вчера, 12:58
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЕвропаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)День ПобедыОбщество
 
 
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