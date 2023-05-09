https://ria.ru/20230509/znamya-1870647168.html

Знамя Победы подняли на Эльбрус

Знамя Победы подняли на Эльбрус - РИА Новости, 09.05.2023

Знамя Победы подняли на Эльбрус

Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из Донецкой и Луганских Народных Республик в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне подняли на Эльбрус... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:30

2023-05-09T17:30

2023-05-09T17:33

россия

луганская народная республика

европа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

день победы

общество

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НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из Донецкой и Луганских Народных Республик в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне подняли на Эльбрус Знамя Победы, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "Сегодня на высочайшую вершину Европы на высоту 5642 метра подняли Знамя Победы. Почетная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что восхождение, которое затрудняли сильный ветер, туман и снегопад, совершил отряд из 18 человек, выразивших тем самым уважение павшим и живым героям Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230509/parad-1870600746.html

россия

луганская народная республика

европа

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Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, европа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы, общество