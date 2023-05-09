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Россия прорабатывает ответные шаги на невыдачу журналистам виз в США - РИА Новости, 09.05.2023
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11:09 09.05.2023 (обновлено: 11:49 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/zhurnalisty-1870590409.html
Россия прорабатывает ответные шаги на невыдачу журналистам виз в США
Россия прорабатывает ответные шаги на невыдачу журналистам виз в США - РИА Новости, 09.05.2023
Россия прорабатывает ответные шаги на невыдачу журналистам виз в США
Дальнейшие ответные шаги Москвы на невыдачу США виз российским журналистам находятся в проработке, спешки тут нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:09
2023-05-09T11:49
россия
сша
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Дальнейшие ответные шаги Москвы на невыдачу США виз российским журналистам находятся в проработке, спешки тут нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Частично уже этот ответ был дан, но дальнейшие шаги в проработке. Здесь нет спешки. Главное, что американцы поймут, когда эти меры будут приняты, на что именно мы отвечаем", - сказал он журналистам.МИД России ранее объявил, что в министерство был вызван старший дипломат посольства США, которому был выражен решительный протест из-за ситуации с визами для журналистов РФ, которые должны были сопровождать Лаврова. Из-за ситуации с визами Москва уведомила американское посольство, что отклоняет запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.Глава МИД РФ Лавров ранее посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
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россия, сша, в мире, сергей рябков
Россия, США, В мире, Сергей Рябков
Россия прорабатывает ответные шаги на невыдачу журналистам виз в США

Рябков: Россия прорабатывает ответные шаги на невыдачу журналистам виз в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Дальнейшие ответные шаги Москвы на невыдачу США виз российским журналистам находятся в проработке, спешки тут нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Частично уже этот ответ был дан, но дальнейшие шаги в проработке. Здесь нет спешки. Главное, что американцы поймут, когда эти меры будут приняты, на что именно мы отвечаем", - сказал он журналистам.
«
Это стандартная практика, указал Рябков, и российская сторона не будет скрывать, что "мероприятия по лишению американских журналистов тех или иных комфортных аспектов работы на российском направлении, ограничения, которые возможны, - это следствие того, что они предприняли в отношении российских журналистов и в целом той линии на ограничение наших СМИ, которая становится все более жесткой и вызывающей".
МИД России ранее объявил, что в министерство был вызван старший дипломат посольства США, которому был выражен решительный протест из-за ситуации с визами для журналистов РФ, которые должны были сопровождать Лаврова. Из-за ситуации с визами Москва уведомила американское посольство, что отклоняет запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Глава МИД РФ Лавров ранее посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
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