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АФП сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 09.05.2023 (обновлено: 22:20 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/zhurnalist-1870669780.html
АФП сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска
АФП сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска - РИА Новости, 09.05.2023
АФП сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска
Агентство Франс Пресс сообщило о гибели журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:38
2023-05-09T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска.СМИ со ссылкой на своих сотрудников утверждает, что мужчина получил ранения при обстреле на окраине города Часов Яр. 32-летний Сольден находился на месте происшествия в сопровождении четырех коллег, никто из них не пострадал.Погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине и работал там с сентября 2022 года.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовые отряды продолжают вести бои на западе Артемовска. Им помогают подразделения ВДВ и бойцы группировки войск "Юг".
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артемовск
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в мире, артемовск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина
АФП сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска

Агентство AFP заявило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости
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Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска.
СМИ со ссылкой на своих сотрудников утверждает, что мужчина получил ранения при обстреле на окраине города Часов Яр. 32-летний Сольден находился на месте происшествия в сопровождении четырех коллег, никто из них не пострадал.
Погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине и работал там с сентября 2022 года.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовые отряды продолжают вести бои на западе Артемовска. Им помогают подразделения ВДВ и бойцы группировки войск "Юг".
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