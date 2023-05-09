https://ria.ru/20230509/zhurnalist-1870669780.html
АФП сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска
АФП сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска - РИА Новости, 09.05.2023
АФП сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска
Агентство Франс Пресс сообщило о гибели журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:38
2023-05-09T21:38
2023-05-09T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска.СМИ со ссылкой на своих сотрудников утверждает, что мужчина получил ранения при обстреле на окраине города Часов Яр. 32-летний Сольден находился на месте происшествия в сопровождении четырех коллег, никто из них не пострадал.Погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине и работал там с сентября 2022 года.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовые отряды продолжают вести бои на западе Артемовска. Им помогают подразделения ВДВ и бойцы группировки войск "Юг".
https://ria.ru/20230427/zhurnalist-1868232345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина
АФП сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска
Агентство AFP заявило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости
. Агентство Франс Пресс
сообщило о гибели журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска.
СМИ со ссылкой на своих сотрудников утверждает, что мужчина получил ранения при обстреле на окраине города Часов Яр. 32-летний Сольден находился на месте происшествия в сопровождении четырех коллег, никто из них не пострадал.
Погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине и работал там с сентября 2022 года.
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовые отряды продолжают вести бои на западе Артемовска. Им помогают подразделения ВДВ и бойцы группировки войск "Юг".
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