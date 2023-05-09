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Зеленский призвал принять решение о переговорах о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 09.05.2023
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15:25 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870632279.html
Зеленский призвал принять решение о переговорах о членстве Украины в ЕС
Зеленский призвал принять решение о переговорах о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 09.05.2023
Зеленский призвал принять решение о переговорах о членстве Украины в ЕС
Владимир Зеленский считает, что настало время для принятия решения о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:25
2023-05-09T15:25
в мире
украина
киев
брюссель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что настало время для принятия решения о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. "Давно наступило время, чтобы убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и ЕС. Настало время для позитивного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Он выразил надежду, что в июне Украина получит позитивную промежуточную оценку от ЕК прогресса на пути евроинтеграции. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230509/ogranicheniya-1870630823.html
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в мире, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Зеленский призвал принять решение о переговорах о членстве Украины в ЕС

Зеленский: настало время для принятия решения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что настало время для принятия решения о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
"Давно наступило время, чтобы убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и ЕС. Настало время для позитивного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Он выразил надежду, что в июне Украина получит позитивную промежуточную оценку от ЕК прогресса на пути евроинтеграции.
Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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