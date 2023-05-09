Рейтинг@Mail.ru
"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870608713.html
"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского
"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского - РИА Новости, 09.05.2023
"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом народа из-за РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:46
2023-05-09T12:46
в мире
украина
владимир зеленский
киев
олег соскин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869686237_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_6acd2a0f4d5e8d4da7fa54ab773a1b2b.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом народа из-за предложенного правительством страны закона об уголовном преследовании за дезинформацию.По мнению бывшего советника, Зеленский продолжает принимать все больше фашистских законов, включая перенос празднования Дня Победы, с целью сделать из Украины полную диктатуру. Он также указал, что Киев подвел своих граждан, что может привести к ее полному краху.Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870524884.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869686237_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fee871e816989e3c5160050cb5c526a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, киев, олег соскин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Олег Соскин
"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского врагом народа из-за закона о дезинформации

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом народа из-за предложенного правительством страны закона об уголовном преследовании за дезинформацию.
«

"Какие вы слуги народа? Вы враги народа! Зеленский, надо так переименовать свою партию, поскольку при власти находятся не слуги народа, а враги украинского народа", — высказался эксперт, критикуя предложенный проект.

По мнению бывшего советника, Зеленский продолжает принимать все больше фашистских законов, включая перенос празднования Дня Победы, с целью сделать из Украины полную диктатуру. Он также указал, что Киев подвел своих граждан, что может привести к ее полному краху.
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"Хороший актер". Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда скоро сбежит Зеленский
8 мая, 21:45
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала