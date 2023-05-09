https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870608713.html

"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского

"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского - РИА Новости, 09.05.2023

"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом народа из-за РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:46

2023-05-09T12:46

2023-05-09T12:46

в мире

украина

владимир зеленский

киев

олег соскин

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом народа из-за предложенного правительством страны закона об уголовном преследовании за дезинформацию.По мнению бывшего советника, Зеленский продолжает принимать все больше фашистских законов, включая перенос празднования Дня Победы, с целью сделать из Украины полную диктатуру. Он также указал, что Киев подвел своих граждан, что может привести к ее полному краху.Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".

https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870524884.html

украина

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