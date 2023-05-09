https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870608713.html
"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского
"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского - РИА Новости, 09.05.2023
"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом народа из-за РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:46
2023-05-09T12:46
2023-05-09T12:46
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом народа из-за предложенного правительством страны закона об уголовном преследовании за дезинформацию.По мнению бывшего советника, Зеленский продолжает принимать все больше фашистских законов, включая перенос празднования Дня Победы, с целью сделать из Украины полную диктатуру. Он также указал, что Киев подвел своих граждан, что может привести к ее полному краху.Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, олег соскин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Олег Соскин
"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского врагом народа из-за закона о дезинформации
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале
назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом народа из-за предложенного правительством страны закона об уголовном преследовании за дезинформацию.
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"Какие вы слуги народа? Вы враги народа! Зеленский, надо так переименовать свою партию, поскольку при власти находятся не слуги народа, а враги украинского народа", — высказался эксперт, критикуя предложенный проект.
По мнению бывшего советника, Зеленский продолжает принимать все больше фашистских законов, включая перенос празднования Дня Победы, с целью сделать из Украины полную диктатуру. Он также указал, что Киев подвел своих граждан, что может привести к ее полному краху.
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
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