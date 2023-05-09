Рейтинг@Mail.ru
В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/zamorozki-1870556902.html
В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки
В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки - РИА Новости, 09.05.2023
В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки
Заморозки в московском регионе наблюдались уже четвёртую ночь подряд, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:28
2023-05-09T08:28
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755396286_0:244:3063:1967_1920x0_80_0_0_877ceaf97d5a8c68478991fbca5f87f6.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Заморозки в московском регионе наблюдались уже четвёртую ночь подряд, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, в столичном регионе четвёртую ночь подряд наблюдались заморозки. В Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 0,9 градуса, на юге столицы, в Бутово было минус 2,6, в Новой Москве, в Михайловском минус 3,2", - рассказал Леус. Он отметил, что на территории Московской области вне зоны заморозков оказались только Кашира и Серпухов, а холоднее всего было Волоколамске и Ново-Иерусалиме - минус 3,3, в Наро-Фоминске - минус 3,5 и в Черустях - минус 3,8. Ближайшей ночью в столице ожидается 0...+2, на территории области вновь ожидаются заморозки, местами до -3.
https://ria.ru/20230506/poteplenie-1870170480.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755396286_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_03977822362ea2c8f8a1e8a07586eb0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки

Синоптик Леус: в Москве и области четвертую ночь подряд наблюдались заморозки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Снег на траве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Заморозки в московском регионе наблюдались уже четвёртую ночь подряд, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Как и ожидалось, в столичном регионе четвёртую ночь подряд наблюдались заморозки. В Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 0,9 градуса, на юге столицы, в Бутово было минус 2,6, в Новой Москве, в Михайловском минус 3,2", - рассказал Леус.
Он отметил, что на территории Московской области вне зоны заморозков оказались только Кашира и Серпухов, а холоднее всего было Волоколамске и Ново-Иерусалиме - минус 3,3, в Наро-Фоминске - минус 3,5 и в Черустях - минус 3,8.
Ближайшей ночью в столице ожидается 0...+2, на территории области вновь ожидаются заморозки, местами до -3.
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
На следующей неделе в Центральной России потеплеет до 20 градусов
6 мая, 14:58
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала