https://ria.ru/20230509/zamorozki-1870556902.html

В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки

В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки - РИА Новости, 09.05.2023

В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки

Заморозки в московском регионе наблюдались уже четвёртую ночь подряд, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:28

2023-05-09T08:28

2023-05-09T08:28

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Заморозки в московском регионе наблюдались уже четвёртую ночь подряд, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, в столичном регионе четвёртую ночь подряд наблюдались заморозки. В Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 0,9 градуса, на юге столицы, в Бутово было минус 2,6, в Новой Москве, в Михайловском минус 3,2", - рассказал Леус. Он отметил, что на территории Московской области вне зоны заморозков оказались только Кашира и Серпухов, а холоднее всего было Волоколамске и Ново-Иерусалиме - минус 3,3, в Наро-Фоминске - минус 3,5 и в Черустях - минус 3,8. Ближайшей ночью в столице ожидается 0...+2, на территории области вновь ожидаются заморозки, местами до -3.

https://ria.ru/20230506/poteplenie-1870170480.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода