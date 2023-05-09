https://ria.ru/20230509/zamorozki-1870556902.html
В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки
В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки - РИА Новости, 09.05.2023
В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки
Заморозки в московском регионе наблюдались уже четвёртую ночь подряд, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:28
2023-05-09T08:28
2023-05-09T08:28
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Заморозки в московском регионе наблюдались уже четвёртую ночь подряд, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, в столичном регионе четвёртую ночь подряд наблюдались заморозки. В Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 0,9 градуса, на юге столицы, в Бутово было минус 2,6, в Новой Москве, в Михайловском минус 3,2", - рассказал Леус. Он отметил, что на территории Московской области вне зоны заморозков оказались только Кашира и Серпухов, а холоднее всего было Волоколамске и Ново-Иерусалиме - минус 3,3, в Наро-Фоминске - минус 3,5 и в Черустях - минус 3,8. Ближайшей ночью в столице ожидается 0...+2, на территории области вновь ожидаются заморозки, местами до -3.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
В Московском регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки
Синоптик Леус: в Москве и области четвертую ночь подряд наблюдались заморозки