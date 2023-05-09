https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870552321.html

Посольство России заявило, что культурные проекты с Японией не прекращаются

Посольство России заявило, что культурные проекты с Японией не прекращаются - РИА Новости, 09.05.2023

Посольство России заявило, что культурные проекты с Японией не прекращаются

Культурные проекты реализуются и в этом году, несмотря на общее ухудшение отношений Японии и России, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T07:27

2023-05-09T07:27

2023-05-09T10:27

япония

россия

токио

геннадий овечко

анна нетребко

сергей рахманинов

в мире

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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Культурные проекты реализуются и в этом году, несмотря на общее ухудшение отношений Японии и России, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипломатической миссии РФ в Токио Геннадий Овечко. Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко отметил, что, "несмотря на сложную международную обстановку, российская сторона готова и далее прилагать усилия для поддержания достигнутой в предыдущие годы планки гуманитарных контактов с Японией". Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В 2021 году организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле 2022 года потрясла страну.

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870550763.html

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япония, россия, токио, геннадий овечко, анна нетребко, сергей рахманинов, в мире