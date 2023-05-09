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Посольство России заявило, что культурные проекты с Японией не прекращаются - РИА Новости, 09.05.2023
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07:27 09.05.2023 (обновлено: 10:27 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870552321.html
Посольство России заявило, что культурные проекты с Японией не прекращаются
Посольство России заявило, что культурные проекты с Японией не прекращаются - РИА Новости, 09.05.2023
Посольство России заявило, что культурные проекты с Японией не прекращаются
Культурные проекты реализуются и в этом году, несмотря на общее ухудшение отношений Японии и России, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T07:27
2023-05-09T10:27
япония
россия
токио
геннадий овечко
анна нетребко
сергей рахманинов
в мире
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Культурные проекты реализуются и в этом году, несмотря на общее ухудшение отношений Японии и России, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипломатической миссии РФ в Токио Геннадий Овечко. Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко отметил, что, "несмотря на сложную международную обстановку, российская сторона готова и далее прилагать усилия для поддержания достигнутой в предыдущие годы планки гуманитарных контактов с Японией". Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В 2021 году организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле 2022 года потрясла страну.
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япония, россия, токио, геннадий овечко, анна нетребко, сергей рахманинов, в мире
Япония, Россия, Токио, Геннадий Овечко, Анна Нетребко, Сергей Рахманинов, В мире
Посольство России заявило, что культурные проекты с Японией не прекращаются

Посольство России в Японии: культурные проекты реализуют, несмотря на ухудшение отношений

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко
Исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко. Архивное фото
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Культурные проекты реализуются и в этом году, несмотря на общее ухудшение отношений Японии и России, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипломатической миссии РФ в Токио Геннадий Овечко.
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"На протяжении многих лет нашим главным культурным проектом в Японии остается Фестиваль российской культуры, организаторы которого каждый год знакомят японскую аудиторию с новыми гранями высокого отечественного искусства. В программу фестиваля-2023, среди прочего, включены концерты оперной певицы Анны Нетребко (состоялись в марте этого года), концерты в честь 150-летия Сергея Рахманинова с участием исполнителей двух стран (планируются на июль), а также спектакль "Нобунага" с участием Фаруха Рузиматова, Морихиро Иваты и Ранко Фудзимы, сочетающий стили классического балета и японского танца (планируются на октябрь). Прорабатывается вопрос о гастролях в Японии труппы МХТ им. А.П. Чехова под руководством Константина Хабенского", - сказал дипломат.
Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко отметил, что, "несмотря на сложную международную обстановку, российская сторона готова и далее прилагать усилия для поддержания достигнутой в предыдущие годы планки гуманитарных контактов с Японией".
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В 2021 году организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле 2022 года потрясла страну.
Здание посольства России в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В посольстве России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией
Вчера, 07:04
 
ЯпонияРоссияТокиоГеннадий ОвечкоАнна НетребкоСергей РахманиновВ мире
 
 
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