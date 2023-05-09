https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870552079.html

Посольство России в Токио выразило обеспокоенность ремилитаризацией Японии

Посольство России в Токио выразило обеспокоенность ремилитаризацией Японии - РИА Новости, 09.05.2023

Посольство России в Токио выразило обеспокоенность ремилитаризацией Японии

Тенденции последних месяцев в Японии, связанные с повышением военных расходов и укреплением военного потенциала, вызывают серьезную озабоченность как отход от... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T07:24

2023-05-09T07:24

2023-05-09T07:24

в мире

япония

россия

токио

геннадий овечко

фумио кисида

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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Тенденции последних месяцев в Японии, связанные с повышением военных расходов и укреплением военного потенциала, вызывают серьезную озабоченность как отход от прежних подходов во внешней политике, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко. Дипломат отметил тенденцию внутри правящей Либерально-демократической партии Японии по обсуждению снятия ограничений на поставки летальных видов оружия третьим странам, несмотря на отрицательное отношение к этому в обществе. При этом, несмотря на одностороннюю подачу информацию в японских СМИ, "в японском обществе немало здравомыслящих, благожелательно настроенных к России людей, они видят ошибочность взятого администрацией курса и стремятся ориентироваться на национальные интересы, руководствоваться выгодой для Японии без безоглядного следования диктату США". "Это подтверждается, в частности, как неизменной теплотой, с которой местная публика встречает мероприятия ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии, так и большим числом положительных откликов на наши публикации в соцсетях, которые в текущих условиях для многих японцев становятся чуть ли не единственным источником объективной информации", - отметил дипломат. В середине декабря прошлого года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в 2022-м финансовом году (закончился 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870550763.html

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в мире, япония, россия, токио, геннадий овечко, фумио кисида