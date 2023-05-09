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Посольство в Токио заявило о снижении товарооборота между Россией и Японией - РИА Новости, 09.05.2023
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07:11 09.05.2023 (обновлено: 10:27 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870551468.html
Посольство в Токио заявило о снижении товарооборота между Россией и Японией
Посольство в Токио заявило о снижении товарооборота между Россией и Японией - РИА Новости, 09.05.2023
Посольство в Токио заявило о снижении товарооборота между Россией и Японией
Товарооборот Японии и России в результате неконструктивной позиции Токио сократился в первом квартале этого года на 41%, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T07:11
2023-05-09T10:27
в мире
экономика
россия
токио
япония
геннадий овечко
фумио кисида
toyota corolla
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Товарооборот Японии и России в результате неконструктивной позиции Токио сократился в первом квартале этого года на 41%, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипмиссии Геннадий Овечко. По его словам, японские власти ограничили или запретили ввозить в Россию широкий список товаров, вследствие чего крупнейшей товарной группой экспорта в нашу страну в 2022 году стали подержанные автомобили – 41,5% от оборота. По его словам, импорт из России вырос на 8,8%, до 15,38 миллиарда долларов - в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры мирового энергетического и сырьевого рынков. "В структуре поставок СПГ составил 34,4% от оборота, уголь – 24%, цветные металлы – 14,6%, продукты питания (в основном морепродукты и рыба) – 7,9%. В первом квартале 2023 г. товарооборот сократился на 41%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее падение на фоне ужесточения антироссийских мер коллективным Западом", - сказал Овечко. Дипломат отметил резкое снижение уровня двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества. В частности, "в условиях введенного администрацией Фумио Кисиды прямого запрета на капиталовложения, кредиты, поставку оборудования японский бизнес потерял позиции в нашей стране: Россию покинули автогиганты Toyota, Nissan, Mazda. Согласно экспертным оценкам, Токио заморозил валютные резервы Центрального Банка России на сумму 4-5 триллионов иен (30-38 миллиардов долларов). Собеседник агентства подчеркнул, что до сих пор японские компании всегда оценивали российский рынок как комфортный и перспективный, так как они получали повышенные прибыли. "Этим, вероятно, и объяснялся их прагматичный подход к работе в нашей стране", - сказал дипломат. Сейчас же контакты и взаимодействие сохраняются лишь в некоторых сферах. "Редкие оазисы здравого смысла – взаимодействие в сферах энергетики и рыболовства. В прошлом году поставки отечественных энергоносителей превысили 11 миллиардов долларов. (В целом) контакты поддерживаются на минимальном уровне и используются для решения наиболее актуальных задач", - подчеркнул он.
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в мире, экономика, россия, токио, япония, геннадий овечко, фумио кисида, toyota corolla
В мире, Экономика, Россия, Токио, Япония, Геннадий Овечко, Фумио Кисида, Toyota Corolla
Посольство в Токио заявило о снижении товарооборота между Россией и Японией

Посольство России в Токио: товарооборот Японии и России в начале года сократился на 41%

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко
Исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко. Архивное фото
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Товарооборот Японии и России в результате неконструктивной позиции Токио сократился в первом квартале этого года на 41%, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипмиссии Геннадий Овечко.
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"На деловые круги (Японии) оказывается беспрецедентное давление как со стороны местных властей, так и из-за рубежа. Отрицательная динамика просматривается и в торговле. По итогам 2022 года она составила порядка 20 миллиардов долларов (снижение на 8,9%), при этом значительно сократился японский экспорт в Россию, до 4,67 миллиарда долларов (падение на 40,5%)", - заявил Овечко.
По его словам, японские власти ограничили или запретили ввозить в Россию широкий список товаров, вследствие чего крупнейшей товарной группой экспорта в нашу страну в 2022 году стали подержанные автомобили – 41,5% от оборота.
По его словам, импорт из России вырос на 8,8%, до 15,38 миллиарда долларов - в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры мирового энергетического и сырьевого рынков. "В структуре поставок СПГ составил 34,4% от оборота, уголь – 24%, цветные металлы – 14,6%, продукты питания (в основном морепродукты и рыба) – 7,9%. В первом квартале 2023 г. товарооборот сократился на 41%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее падение на фоне ужесточения антироссийских мер коллективным Западом", - сказал Овечко.
Дипломат отметил резкое снижение уровня двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества. В частности, "в условиях введенного администрацией Фумио Кисиды прямого запрета на капиталовложения, кредиты, поставку оборудования японский бизнес потерял позиции в нашей стране: Россию покинули автогиганты Toyota, Nissan, Mazda. Согласно экспертным оценкам, Токио заморозил валютные резервы Центрального Банка России на сумму 4-5 триллионов иен (30-38 миллиардов долларов).
Собеседник агентства подчеркнул, что до сих пор японские компании всегда оценивали российский рынок как комфортный и перспективный, так как они получали повышенные прибыли. "Этим, вероятно, и объяснялся их прагматичный подход к работе в нашей стране", - сказал дипломат.
Сейчас же контакты и взаимодействие сохраняются лишь в некоторых сферах.
"Редкие оазисы здравого смысла – взаимодействие в сферах энергетики и рыболовства. В прошлом году поставки отечественных энергоносителей превысили 11 миллиардов долларов. (В целом) контакты поддерживаются на минимальном уровне и используются для решения наиболее актуальных задач", - подчеркнул он.
Здание посольства России в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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В миреЭкономикаРоссияТокиоЯпонияГеннадий ОвечкоФумио КисидаToyota Corolla
 
 
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