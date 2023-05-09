https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870551468.html

Посольство в Токио заявило о снижении товарооборота между Россией и Японией

Посольство в Токио заявило о снижении товарооборота между Россией и Японией - РИА Новости, 09.05.2023

Посольство в Токио заявило о снижении товарооборота между Россией и Японией

Товарооборот Японии и России в результате неконструктивной позиции Токио сократился в первом квартале этого года на 41%, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T07:11

2023-05-09T07:11

2023-05-09T10:27

в мире

экономика

россия

токио

япония

геннадий овечко

фумио кисида

toyota corolla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870577562_0:286:2049:1438_1920x0_80_0_0_8bfc5dc90ed41a32404bc117f767f833.jpg

ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Товарооборот Японии и России в результате неконструктивной позиции Токио сократился в первом квартале этого года на 41%, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипмиссии Геннадий Овечко. По его словам, японские власти ограничили или запретили ввозить в Россию широкий список товаров, вследствие чего крупнейшей товарной группой экспорта в нашу страну в 2022 году стали подержанные автомобили – 41,5% от оборота. По его словам, импорт из России вырос на 8,8%, до 15,38 миллиарда долларов - в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры мирового энергетического и сырьевого рынков. "В структуре поставок СПГ составил 34,4% от оборота, уголь – 24%, цветные металлы – 14,6%, продукты питания (в основном морепродукты и рыба) – 7,9%. В первом квартале 2023 г. товарооборот сократился на 41%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее падение на фоне ужесточения антироссийских мер коллективным Западом", - сказал Овечко. Дипломат отметил резкое снижение уровня двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества. В частности, "в условиях введенного администрацией Фумио Кисиды прямого запрета на капиталовложения, кредиты, поставку оборудования японский бизнес потерял позиции в нашей стране: Россию покинули автогиганты Toyota, Nissan, Mazda. Согласно экспертным оценкам, Токио заморозил валютные резервы Центрального Банка России на сумму 4-5 триллионов иен (30-38 миллиардов долларов). Собеседник агентства подчеркнул, что до сих пор японские компании всегда оценивали российский рынок как комфортный и перспективный, так как они получали повышенные прибыли. "Этим, вероятно, и объяснялся их прагматичный подход к работе в нашей стране", - сказал дипломат. Сейчас же контакты и взаимодействие сохраняются лишь в некоторых сферах. "Редкие оазисы здравого смысла – взаимодействие в сферах энергетики и рыболовства. В прошлом году поставки отечественных энергоносителей превысили 11 миллиардов долларов. (В целом) контакты поддерживаются на минимальном уровне и используются для решения наиболее актуальных задач", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870550763.html

россия

токио

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, россия, токио, япония, геннадий овечко, фумио кисида, toyota corolla