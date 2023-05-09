https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870550763.html

В посольстве России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией

В посольстве России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией - РИА Новости, 09.05.2023

В посольстве России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией

В отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T07:04

2023-05-09T07:04

2023-05-09T08:35

япония

россия

токио

геннадий овечко

g7

оон

магатэ

в мире

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ТОКИО, 9 мая — РИА Новости. В отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко. По сути Токио открыто заявил о желании проводить политику, наносящую соседней стране ущерб, подчеркнул собеседник агентства. "Мы не только не усматриваем положительных изменений в откровенно недружественном курсе администрации, но и отмечаем тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации: в качестве страны-хозяйки мероприятий "Группы семи" Япония поставила целью возглавить потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму", — добавил Овечко.Тем не менее двусторонние культурные проекты реализуются и в этом году, заключил он.В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. В середине апреля по итогам встречи в Каруидзаве главы МИД стран — участниц организации выступили с антироссийскими заявлениями. В частности, они пообещали продолжать жесткие санкции против Москвы, оставить в заморозке ее активы, а также предупредили другие государства о серьезном наказании за помощь России в обходе рестрикций.

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870551468.html

https://ria.ru/20230425/eksport-1867473557.html

япония

россия

токио

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япония, россия, токио, геннадий овечко, g7, оон, магатэ, в мире