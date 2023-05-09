Сотни якутян станцевали осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы в Якутске
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы в Якутске
ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Сотни якутян станцевали в городе Якутск традиционный хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Девятого мая в Якутске на площади Победы состоялся праздничный Осуохай, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В традиционном мероприятии принял участие глава Якутии Айсен Николаев", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил глава республики, в круге священного танца осуохай объединились сотни якутян. "Мы славим Победу, всех наших Героев - тогда и сейчас отстаивающих мир от фашизма. Мы помним и гордимся их подвигом! Сколько бы испытаний и невзгод не пали на долю России, наше дело - правое. Победа будет за нами!" – приводятся в сообщении слова Николаева.
По данным регионального правительства, в Великой Отечественной войне участвовали свыше 62 тысяч якутян, 38 тысяч из них пали на полях сражений.
Ранее сообщалось о том, что в республике живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны.
Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести".