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Сотни якутян станцевали осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
13:17 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/yakutiya-1870613164.html
Сотни якутян станцевали осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы
Сотни якутян станцевали осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Сотни якутян станцевали осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы
Сотни якутян станцевали в городе Якутск традиционный хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:17
2023-05-09T13:17
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
день победы
день победы — 2023
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ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Сотни якутян станцевали в городе Якутск традиционный хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Девятого мая в Якутске на площади Победы состоялся праздничный Осуохай, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В традиционном мероприятии принял участие глава Якутии Айсен Николаев", - рассказали в пресс-службе.Как отметил глава республики, в круге священного танца осуохай объединились сотни якутян. "Мы славим Победу, всех наших Героев - тогда и сейчас отстаивающих мир от фашизма. Мы помним и гордимся их подвигом! Сколько бы испытаний и невзгод не пали на долю России, наше дело - правое. Победа будет за нами!" – приводятся в сообщении слова Николаева.По данным регионального правительства, в Великой Отечественной войне участвовали свыше 62 тысяч якутян, 38 тысяч из них пали на полях сражений.Ранее сообщалось о том, что в республике живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны.Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести".
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870558267.html
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республика саха (якутия), айсен николаев, день победы, день победы — 2023
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, День Победы, День Победы — 2023

Сотни якутян станцевали осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы

© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы в Якутске
Хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы в Якутске - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Сотни якутян станцевали в городе Якутск традиционный хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Девятого мая в Якутске на площади Победы состоялся праздничный Осуохай, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В традиционном мероприятии принял участие глава Якутии Айсен Николаев", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил глава республики, в круге священного танца осуохай объединились сотни якутян. "Мы славим Победу, всех наших Героев - тогда и сейчас отстаивающих мир от фашизма. Мы помним и гордимся их подвигом! Сколько бы испытаний и невзгод не пали на долю России, наше дело - правое. Победа будет за нами!" – приводятся в сообщении слова Николаева.
По данным регионального правительства, в Великой Отечественной войне участвовали свыше 62 тысяч якутян, 38 тысяч из них пали на полях сражений.
Глава Якутии Айсен Николаев на торжественном митинге в честь Дня Победы в Якутске - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Глава Якутии на митинге в честь Дня Победы призвал к победе над неонацизмом
Вчера, 08:39
Ранее сообщалось о том, что в республике живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны.
Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести".
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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