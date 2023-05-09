https://ria.ru/20230509/yakutiya-1870613164.html

Сотни якутян станцевали осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы

Сотни якутян станцевали осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Сотни якутян станцевали осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы

Сотни якутян станцевали в городе Якутск традиционный хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:17

2023-05-09T13:17

2023-05-09T13:17

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

день победы

день победы — 2023

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ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Сотни якутян станцевали в городе Якутск традиционный хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Девятого мая в Якутске на площади Победы состоялся праздничный Осуохай, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В традиционном мероприятии принял участие глава Якутии Айсен Николаев", - рассказали в пресс-службе.Как отметил глава республики, в круге священного танца осуохай объединились сотни якутян. "Мы славим Победу, всех наших Героев - тогда и сейчас отстаивающих мир от фашизма. Мы помним и гордимся их подвигом! Сколько бы испытаний и невзгод не пали на долю России, наше дело - правое. Победа будет за нами!" – приводятся в сообщении слова Николаева.По данным регионального правительства, в Великой Отечественной войне участвовали свыше 62 тысяч якутян, 38 тысяч из них пали на полях сражений.Ранее сообщалось о том, что в республике живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны.Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести".

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870558267.html

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Влада Копылова

республика саха (якутия), айсен николаев, день победы, день победы — 2023