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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях - РИА Новости, 09.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях

Взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:13

2023-05-09T22:13

2023-05-09T22:13

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщает издание "Страна.ua". Ранее в указанных регионах была объявлена воздушная тревога. Пока официальная информация о взрывах отсутствует, о последствиях также ничего неизвестно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черниговская область, украина, страна.ua, вооруженные силы рф