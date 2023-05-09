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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях - РИА Новости, 09.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях
Взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:13
2023-05-09T22:13
2023-05-09T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
страна.ua
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщает издание "Страна.ua". Ранее в указанных регионах была объявлена воздушная тревога. Пока официальная информация о взрывах отсутствует, о последствиях также ничего неизвестно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях
"Страна.ua": в двух украинских областях, Сумской и Черниговской, прозвучали взрывы