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В Минобороны Турции рассказали о повестке встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 09.05.2023
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15:19 09.05.2023 (обновлено: 15:21 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/vstrecha-1870631858.html
В Минобороны Турции рассказали о повестке встречи по зерновой сделке
В Минобороны Турции рассказали о повестке встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 09.05.2023
В Минобороны Турции рассказали о повестке встречи по зерновой сделке
Участники встречи на высшем уровне по "зерновой сделке", запланированной на 10-11 мая в Стамбуле, обсудят продление сделки и эвакуацию турецких судов, сообщило... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:19
2023-05-09T15:21
экономика
турция
россия
стамбул
оон
зерновая сделка
swift
в мире
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СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости. Участники встречи на высшем уровне по "зерновой сделке", запланированной на 10-11 мая в Стамбуле, обсудят продление сделки и эвакуацию турецких судов, сообщило минобороны Турции. В сообщении отмечается, что в рамках встречи пройдут как четырехсторонние, так и двусторонние переговоры между участниками. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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экономика, турция, россия, стамбул, оон, зерновая сделка, swift, в мире
Экономика, Турция, Россия, Стамбул, ООН, Зерновая сделка, SWIFT, В мире
В Минобороны Турции рассказали о повестке встречи по зерновой сделке

Минобороны Турции: на встрече по зерновой сделке обсудят ее продление и эвакуацию судов

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Стамбул, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости. Участники встречи на высшем уровне по "зерновой сделке", запланированной на 10-11 мая в Стамбуле, обсудят продление сделки и эвакуацию турецких судов, сообщило минобороны Турции.
«
"На планируемой на 10-11 мая встрече... будут обсуждаться продление действия "зерновой сделки" и проработка в деталях плана по безопасной эвакуации застрявших в украинских портах турецких судов и экипажа", - говорится в сообщении турецкого минобороны.
В сообщении отмечается, что в рамках встречи пройдут как четырехсторонние, так и двусторонние переговоры между участниками.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
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