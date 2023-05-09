В Минобороны Турции рассказали о повестке встречи по зерновой сделке
Минобороны Турции: на встрече по зерновой сделке обсудят ее продление и эвакуацию судов
Стамбул, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости. Участники встречи на высшем уровне по "зерновой сделке", запланированной на 10-11 мая в Стамбуле, обсудят продление сделки и эвакуацию турецких судов, сообщило минобороны Турции.
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"На планируемой на 10-11 мая встрече... будут обсуждаться продление действия "зерновой сделки" и проработка в деталях плана по безопасной эвакуации застрявших в украинских портах турецких судов и экипажа", - говорится в сообщении турецкого минобороны.
В сообщении отмечается, что в рамках встречи пройдут как четырехсторонние, так и двусторонние переговоры между участниками.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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