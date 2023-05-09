https://ria.ru/20230509/veteran-1870640966.html
Единственному в Молдавии участнику обороны Сталинграда исполнилось 102 года
Единственному в Молдавии участнику обороны Сталинграда исполнилось 102 года - РИА Новости, 09.05.2023
Единственному в Молдавии участнику обороны Сталинграда исполнилось 102 года
Ветерану Великой Отечественной войны Павлу Гладкову, единственному ныне живущему в Молдавии участнику обороны Сталинграда, в День Победы исполнилось 102 года,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:34
2023-05-09T16:34
2023-05-09T16:34
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны Павлу Гладкову, единственному ныне живущему в Молдавии участнику обороны Сталинграда, в День Победы исполнилось 102 года, поздравить его пришел, в том числе экс-президент республики Игорь Додон. "У Павла Васильевича сегодня двойной праздник: День Победы и день рождения. Сердечно поблагодарили Павла Васильевича за самоотверженность, стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Пожелали ему доброго здоровья и бодрости духа", - отметил Додон в своем телеграм-канале. Павел Гладков накануне Дня Победы в видеообращении, представленном на презентации книги "Шерпенский плацдарм", призвал всех жителей Молдавии принять участие в празднике. Как сообщил глава Координационного совета российских соотечественников "Победа" Алексей Петрович, гвардии полковник артиллерии Павел Гладков - единственный ныне живущий в Молдавии участник обороны Сталинграда. Ветеран Великой Отечественной войны является кавалером Ордена Республики, трех орденов Отечественной войны, Ордена Красной Звезды. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. В Молдавии осталось всего 53 ветерана Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230509/altay-1870615917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, сталинград, кишинев, игорь додон, день победы, день победы — 2023, в мире
Молдавия, Сталинград, Кишинев, Игорь Додон, День Победы, День Победы — 2023, В мире
Единственному в Молдавии участнику обороны Сталинграда исполнилось 102 года
Единственному в Молдавии участнику обороны Сталинграда в День Победы исполнилось 102 года
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости.
Ветерану Великой Отечественной войны Павлу Гладкову, единственному ныне живущему в Молдавии участнику обороны Сталинграда, в День Победы исполнилось
102 года, поздравить его пришел, в том числе экс-президент республики Игорь Додон.
"У Павла Васильевича сегодня двойной праздник: День Победы и день рождения. Сердечно поблагодарили Павла Васильевича за самоотверженность, стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Пожелали ему доброго здоровья и бодрости духа", - отметил Додон в своем телеграм-канале.
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Павел Гладков накануне Дня Победы в видеообращении, представленном на презентации книги "Шерпенский плацдарм", призвал всех жителей Молдавии принять участие в празднике.
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"9 мая – это и день Памяти, и праздник Победы. Призываю жителей Кишинева и республики принять участие в шествии "Бессмертного полка", возложить венки и цветы на воинские мемориалы и захоронения. С Днем Победы, дорогие друзья!", - сказал ветеран Великой Отечественной войны.
Как сообщил глава Координационного совета российских соотечественников "Победа" Алексей Петрович, гвардии полковник артиллерии Павел Гладков - единственный ныне живущий в Молдавии участник обороны Сталинграда.
«
"В должности командира огневого взвода 80-го гвардейского полка ПВО 1-го гвардейского танкового корпуса Донского фронта Павел Гладков принимал участие в битве за бастион на Волге. Взвод Гладкова сбил три вражеских самолета, за что командир был удостоен первой боевой награды - ордена Красной Звезды", - рассказал Петрович.
Ветеран Великой Отечественной войны является кавалером Ордена Республики, трех орденов Отечественной войны, Ордена Красной Звезды.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. В Молдавии осталось всего 53 ветерана Великой Отечественной войны.
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