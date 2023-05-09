https://ria.ru/20230509/veteran-1870640966.html

Единственному в Молдавии участнику обороны Сталинграда исполнилось 102 года

Единственному в Молдавии участнику обороны Сталинграда исполнилось 102 года - РИА Новости, 09.05.2023

Единственному в Молдавии участнику обороны Сталинграда исполнилось 102 года

Ветерану Великой Отечественной войны Павлу Гладкову, единственному ныне живущему в Молдавии участнику обороны Сталинграда, в День Победы исполнилось 102 года,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:34

2023-05-09T16:34

2023-05-09T16:34

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сталинград

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны Павлу Гладкову, единственному ныне живущему в Молдавии участнику обороны Сталинграда, в День Победы исполнилось 102 года, поздравить его пришел, в том числе экс-президент республики Игорь Додон. "У Павла Васильевича сегодня двойной праздник: День Победы и день рождения. Сердечно поблагодарили Павла Васильевича за самоотверженность, стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Пожелали ему доброго здоровья и бодрости духа", - отметил Додон в своем телеграм-канале. Павел Гладков накануне Дня Победы в видеообращении, представленном на презентации книги "Шерпенский плацдарм", призвал всех жителей Молдавии принять участие в празднике. Как сообщил глава Координационного совета российских соотечественников "Победа" Алексей Петрович, гвардии полковник артиллерии Павел Гладков - единственный ныне живущий в Молдавии участник обороны Сталинграда. Ветеран Великой Отечественной войны является кавалером Ордена Республики, трех орденов Отечественной войны, Ордена Красной Звезды. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. В Молдавии осталось всего 53 ветерана Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230509/altay-1870615917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, сталинград, кишинев, игорь додон, день победы, день победы — 2023, в мире