https://ria.ru/20230509/vertolet-1870642989.html

Оппозиция раскритиковала появление вертолета ЕС в небе над Кишиневом

Оппозиция раскритиковала появление вертолета ЕС в небе над Кишиневом - РИА Новости, 09.05.2023

Оппозиция раскритиковала появление вертолета ЕС в небе над Кишиневом

Запустив в небо вертолет с флагом Евросоюза над Кишиневом, руководство Молдавии проявили полное неуважение к гражданам страны и памяти тех, кто пал во имя... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:54

2023-05-09T16:54

2023-05-09T16:54

в мире

молдавия

кишинев

илан шор

евросоюз

день победы

день победы — 2023

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Запустив в небо вертолет с флагом Евросоюза над Кишиневом, руководство Молдавии проявили полное неуважение к гражданам страны и памяти тех, кто пал во имя Победы, заявил во вторник в комментарии РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Ранее во время подготовки торжественного шествия в честь Дня Победы над Кишиневом несколько раз кружил военный вертолет, который пронес флаг Евросоюза. МВД Молдавии объяснило эти действия символичным завершением молдавско-польских учений в День Европы, которые проходили в течение семи дней и были приурочены к подготовке саммита Европейского политического сообщества. "Знаете, такое ощущение, что молдавские власти окончательно сошли с ума, допустив полет военного вертолета с флагом Евросоюза, это проявление полного неуважения памяти всех тех, кто пал во имя Победы. Сегодня действительно большой праздник. Люди в Молдавии вспоминают героев, которые освободили страну и Европу от фашистов. По сути, поступок действующего режима – это чистейшей воды провокация. Кого власти решили напугать? Своих же граждан, которые вышли на Марш Победы, чтобы почтить память советских солдат", - сказал Шор. Политик подчеркнул, что для большинства жителей Молдавии 9 мая является Днем Победы, а не Днем Европы. Накануне национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор".

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев, илан шор, евросоюз, день победы, день победы — 2023