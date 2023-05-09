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Оппозиция раскритиковала появление вертолета ЕС в небе над Кишиневом - РИА Новости, 09.05.2023
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16:54 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/vertolet-1870642989.html
Оппозиция раскритиковала появление вертолета ЕС в небе над Кишиневом
Оппозиция раскритиковала появление вертолета ЕС в небе над Кишиневом - РИА Новости, 09.05.2023
Оппозиция раскритиковала появление вертолета ЕС в небе над Кишиневом
Запустив в небо вертолет с флагом Евросоюза над Кишиневом, руководство Молдавии проявили полное неуважение к гражданам страны и памяти тех, кто пал во имя... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:54
2023-05-09T16:54
в мире
молдавия
кишинев
илан шор
евросоюз
день победы
день победы — 2023
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Запустив в небо вертолет с флагом Евросоюза над Кишиневом, руководство Молдавии проявили полное неуважение к гражданам страны и памяти тех, кто пал во имя Победы, заявил во вторник в комментарии РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Ранее во время подготовки торжественного шествия в честь Дня Победы над Кишиневом несколько раз кружил военный вертолет, который пронес флаг Евросоюза. МВД Молдавии объяснило эти действия символичным завершением молдавско-польских учений в День Европы, которые проходили в течение семи дней и были приурочены к подготовке саммита Европейского политического сообщества. "Знаете, такое ощущение, что молдавские власти окончательно сошли с ума, допустив полет военного вертолета с флагом Евросоюза, это проявление полного неуважения памяти всех тех, кто пал во имя Победы. Сегодня действительно большой праздник. Люди в Молдавии вспоминают героев, которые освободили страну и Европу от фашистов. По сути, поступок действующего режима – это чистейшей воды провокация. Кого власти решили напугать? Своих же граждан, которые вышли на Марш Победы, чтобы почтить память советских солдат", - сказал Шор. Политик подчеркнул, что для большинства жителей Молдавии 9 мая является Днем Победы, а не Днем Европы. Накануне национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор".
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html
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в мире, молдавия, кишинев, илан шор, евросоюз, день победы, день победы — 2023
В мире, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Евросоюз, День Победы, День Победы — 2023
Оппозиция раскритиковала появление вертолета ЕС в небе над Кишиневом

Оппозиционер Шор: власти Молдавии сошли с ума, допустив появление вертолета ЕС в Кишиневе

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк", посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Запустив в небо вертолет с флагом Евросоюза над Кишиневом, руководство Молдавии проявили полное неуважение к гражданам страны и памяти тех, кто пал во имя Победы, заявил во вторник в комментарии РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
Ранее во время подготовки торжественного шествия в честь Дня Победы над Кишиневом несколько раз кружил военный вертолет, который пронес флаг Евросоюза. МВД Молдавии объяснило эти действия символичным завершением молдавско-польских учений в День Европы, которые проходили в течение семи дней и были приурочены к подготовке саммита Европейского политического сообщества.
"Знаете, такое ощущение, что молдавские власти окончательно сошли с ума, допустив полет военного вертолета с флагом Евросоюза, это проявление полного неуважения памяти всех тех, кто пал во имя Победы. Сегодня действительно большой праздник. Люди в Молдавии вспоминают героев, которые освободили страну и Европу от фашистов. По сути, поступок действующего режима – это чистейшей воды провокация. Кого власти решили напугать? Своих же граждан, которые вышли на Марш Победы, чтобы почтить память советских солдат", - сказал Шор.
Политик подчеркнул, что для большинства жителей Молдавии 9 мая является Днем Победы, а не Днем Европы.
Накануне национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником
Вчера, 09:36
 
В миреМолдавияКишиневИлан ШорЕвросоюзДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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