https://ria.ru/20230509/uran-1870612304.html

Правительство Испании объяснило закупку российского урана, пишут СМИ

Правительство Испании объяснило закупку российского урана, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2023

Правительство Испании объяснило закупку российского урана, пишут СМИ

Правительство Испании объяснило закупку урана из России отсутствием санкций ЕС на данном направлении, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на данные... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:06

2023-05-09T13:06

2023-05-09T13:06

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правительство Испании объяснило закупку урана из России отсутствием санкций ЕС на данном направлении, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на данные кабмина. По данным газеты, правительство сослалось на отсутствие эффективного запрета ЕС на российский уран, чтобы оправдать продолжающийся ввоз этого сырья в Испанию с начала конфликта, в ответе на парламентский запрос, в котором депутат от партии Unidas Podemos и президент комиссии по экологическому переходу Хуанчо Лопес де Уральде потребовал цифры о перевозке ядерного топлива в Испании за последние месяцы. "До сих пор ни одна из санкций, введенных против России в результате конфликта на Украине, не повлияла на направления деятельности ENUSA (государственная ядерная компания - ред.) или импорт сырья, такого как уран", - передает газета ответ правительства Испании депутату. Как сообщает Mundo, ссылаясь на слова правительства, ENUSA приняла меры для "смягчения последствий возможного отсутствия поставок российского урана", полагаясь на существующие контракты с другими поставщиками и на уже имеющиеся запасы урана. "Любые санкции или ограничения, которые затрагивают импорт любого продукта или сырья из другой страны, должны рассматриваться в рамках ЕС", - цитирует газета ответ правительства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230504/uran-1869755818.html

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, россия, евросоюз