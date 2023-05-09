Рейтинг@Mail.ru
Правительство Испании объяснило закупку российского урана, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/uran-1870612304.html
Правительство Испании объяснило закупку российского урана, пишут СМИ
Правительство Испании объяснило закупку российского урана, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2023
Правительство Испании объяснило закупку российского урана, пишут СМИ
Правительство Испании объяснило закупку урана из России отсутствием санкций ЕС на данном направлении, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на данные... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:06
2023-05-09T13:06
в мире
испания
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/72/1501447228_202:0:3866:2061_1920x0_80_0_0_b6bbfa955ff4a7059c5b521fe04a1b1a.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правительство Испании объяснило закупку урана из России отсутствием санкций ЕС на данном направлении, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на данные кабмина. По данным газеты, правительство сослалось на отсутствие эффективного запрета ЕС на российский уран, чтобы оправдать продолжающийся ввоз этого сырья в Испанию с начала конфликта, в ответе на парламентский запрос, в котором депутат от партии Unidas Podemos и президент комиссии по экологическому переходу Хуанчо Лопес де Уральде потребовал цифры о перевозке ядерного топлива в Испании за последние месяцы. "До сих пор ни одна из санкций, введенных против России в результате конфликта на Украине, не повлияла на направления деятельности ENUSA (государственная ядерная компания - ред.) или импорт сырья, такого как уран", - передает газета ответ правительства Испании депутату. Как сообщает Mundo, ссылаясь на слова правительства, ENUSA приняла меры для "смягчения последствий возможного отсутствия поставок российского урана", полагаясь на существующие контракты с другими поставщиками и на уже имеющиеся запасы урана. "Любые санкции или ограничения, которые затрагивают импорт любого продукта или сырья из другой страны, должны рассматриваться в рамках ЕС", - цитирует газета ответ правительства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230504/uran-1869755818.html
https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/72/1501447228_660:0:3408:2061_1920x0_80_0_0_d39cc3a4fff4cd445dac97a8d7c44ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, россия, евросоюз
В мире, Испания, Россия, Евросоюз
Правительство Испании объяснило закупку российского урана, пишут СМИ

Mundo: правительство Испании объяснило закупку российского урана отсутствием санкций ЕС

CC BY 3.0 / Carlos Delgado / Palace of Communications, Madrid, SpainДворец Сибелис в Мадриде
Дворец Сибелис в Мадриде - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
CC BY 3.0 / Carlos Delgado / Palace of Communications, Madrid, Spain
Дворец Сибелис в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правительство Испании объяснило закупку урана из России отсутствием санкций ЕС на данном направлении, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на данные кабмина.
По данным газеты, правительство сослалось на отсутствие эффективного запрета ЕС на российский уран, чтобы оправдать продолжающийся ввоз этого сырья в Испанию с начала конфликта, в ответе на парламентский запрос, в котором депутат от партии Unidas Podemos и президент комиссии по экологическому переходу Хуанчо Лопес де Уральде потребовал цифры о перевозке ядерного топлива в Испании за последние месяцы.
"До сих пор ни одна из санкций, введенных против России в результате конфликта на Украине, не повлияла на направления деятельности ENUSA (государственная ядерная компания - ред.) или импорт сырья, такого как уран", - передает газета ответ правительства Испании депутату.
Как сообщает Mundo, ссылаясь на слова правительства, ENUSA приняла меры для "смягчения последствий возможного отсутствия поставок российского урана", полагаясь на существующие контракты с другими поставщиками и на уже имеющиеся запасы урана.
Добыча урановой руды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Россия и Бразилия подписали контракт на поставку урана
4 мая, 18:53
"Любые санкции или ограничения, которые затрагивают импорт любого продукта или сырья из другой страны, должны рассматриваться в рамках ЕС", - цитирует газета ответ правительства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Берн - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Швейцарии рассказали о попытках обойти санкции против России
8 мая, 15:08
 
В миреИспанияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала