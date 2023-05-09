https://ria.ru/20230509/ukraina-1870622558.html

Суд на Украине конфисковал имущество врио губернатора Херсонской области

Суд на Украине конфисковал имущество врио губернатора Херсонской области - РИА Новости, 09.05.2023

Суд на Украине конфисковал имущество врио губернатора Херсонской области

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:17

2023-05-09T14:17

2023-05-09T14:17

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херсонская область

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, говорится в сообщении на сайте инстанции. "Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск министерства юстиции Украины, поданный к бывшему народному депутату Украины и бывшему городскому голове областного центра, применив к нему санкцию, предусмотренную статьей 4 закона Украины "о санкциях". В доход государства взыскано 12 объектов недвижимого имущества", - отмечается в сообщении. Согласно опубликованному в телеграм-канале ВАКС видео с судебного заседания, речь идет о Владимире Сальдо. По информации в суда, речь идет о помещении гостиницы и трехэтажном здании в Херсоне, земельных участках, нежилых помещениях, доме и трех квартирах, автомобиле и акциях двух частных акционерных обществ. "Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня провозглашения решения", - отметили в суде. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Сальдо заявлял, что вся территория области будет освобождена, а украинские силы "пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона".

https://ria.ru/20230210/aktivy-1851298545.html

https://ria.ru/20220609/konfiskatsiya-1794198297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, херсонская область , херсон, владимир сальдо