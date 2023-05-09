Суд на Украине конфисковал имущество врио губернатора Херсонской области
Суд на Украине конфисковал имущество врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, говорится в сообщении на сайте инстанции.
"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск министерства юстиции Украины, поданный к бывшему народному депутату Украины и бывшему городскому голове областного центра, применив к нему санкцию, предусмотренную статьей 4 закона Украины "о санкциях". В доход государства взыскано 12 объектов недвижимого имущества", - отмечается в сообщении.
Согласно опубликованному в телеграм-канале ВАКС видео с судебного заседания, речь идет о Владимире Сальдо.
По информации в суда, речь идет о помещении гостиницы и трехэтажном здании в Херсоне, земельных участках, нежилых помещениях, доме и трех квартирах, автомобиле и акциях двух частных акционерных обществ.
"Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня провозглашения решения", - отметили в суде.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Сальдо заявлял, что вся территория области будет освобождена, а украинские силы "пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона".