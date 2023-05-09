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Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 09.05.2023
Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
Владимир Зеленский во вторник встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:01
2023-05-09T14:01
2023-05-09T14:01
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Видео встречи он опубликовал в своем Telegram-канале. "Отныне 9 мая будет Днем Европы - в Европейском Союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особенный день, потому что Киев – это идеальное место, чтобы праздновать День Европы", - написал Зеленский в Telegram-канале. Ранее глава Европейской комиссии сообщила, что прибыла в Киев. Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днём Европы, предал своих предков, и назвала его предателем и "пособником фашистов 80 лет спустя".
https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870608713.html
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РИА Новости
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В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Еврокомиссия
Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
Владимир Зеленский во вторник встретился в Киеве с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен