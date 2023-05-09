https://ria.ru/20230509/ukraina-1870619845.html

Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 09.05.2023

Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Владимир Зеленский во вторник встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:01

2023-05-09T14:01

2023-05-09T14:01

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украина

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урсула фон дер ляйен

мария захарова

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Видео встречи он опубликовал в своем Telegram-канале. "Отныне 9 мая будет Днем Европы - в Европейском Союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особенный день, потому что Киев – это идеальное место, чтобы праздновать День Европы", - написал Зеленский в Telegram-канале. Ранее глава Европейской комиссии сообщила, что прибыла в Киев. Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днём Европы, предал своих предков, и назвала его предателем и "пособником фашистов 80 лет спустя".

https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870608713.html

https://ria.ru/20230509/litsemerie-1870539786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, мария захарова, еврокомиссия