https://ria.ru/20230509/ukraina-1870571691.html

Отказ от истории превращает народ Украины в население, заявил Константинов

Отказ от истории превращает народ Украины в население, заявил Константинов - РИА Новости, 09.05.2023

Отказ от истории превращает народ Украины в население, заявил Константинов

Власти Украины, устанавливая 9 мая Днем Европы, отказываются от собственной истории, превращая народ в население, заявил председатель парламента Крыма Владимир... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:04

2023-05-09T10:04

2023-05-09T10:04

общество

украина

симферополь

владимир константинов

владимир зеленский

день победы

день победы — 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Власти Украины, устанавливая 9 мая Днем Европы, отказываются от собственной истории, превращая народ в население, заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы. "Они хотят отречься от своей истории. Чтобы народ сделать населением, нужно отобрать у людей историю. На какой-то период времени это у них получится, забьют людям мозги, кинут их на передовую, чтобы они там погибали. Но дерево без корней не живет. Нам история нужна, это история нашего народа, Победы, сила для завтрашнего дня", - сказал Константинов журналистам. В Крыму традиционно ко дню Победы приведены в порядок мемориалы и памятники, связанные с Великой Отечественной войной, а также открыты новые мемориалы, отметил он. Мемориальный сквер на месте бывшего нацистского фильтрационного лагеря "Картофельный городок" открыт 2 мая в Симферополе. Через концлагерь прошли почти 150 тысяч советских граждан, многие из которых умерли в нем от голода, обезвоживания, дизентерии и простуды.

https://ria.ru/20230509/pamyat-1870561761.html

https://ria.ru/20230509/rezhisser-1870548146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, украина, симферополь, владимир константинов, владимир зеленский, день победы, день победы — 2023