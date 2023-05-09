https://ria.ru/20230509/ukraina-1870571691.html
Отказ от истории превращает народ Украины в население, заявил Константинов
Отказ от истории превращает народ Украины в население, заявил Константинов - РИА Новости, 09.05.2023
Отказ от истории превращает народ Украины в население, заявил Константинов
Власти Украины, устанавливая 9 мая Днем Европы, отказываются от собственной истории, превращая народ в население, заявил председатель парламента Крыма Владимир... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:04
2023-05-09T10:04
2023-05-09T10:04
общество
украина
симферополь
владимир константинов
владимир зеленский
день победы
день победы — 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Власти Украины, устанавливая 9 мая Днем Европы, отказываются от собственной истории, превращая народ в население, заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы. "Они хотят отречься от своей истории. Чтобы народ сделать населением, нужно отобрать у людей историю. На какой-то период времени это у них получится, забьют людям мозги, кинут их на передовую, чтобы они там погибали. Но дерево без корней не живет. Нам история нужна, это история нашего народа, Победы, сила для завтрашнего дня", - сказал Константинов журналистам. В Крыму традиционно ко дню Победы приведены в порядок мемориалы и памятники, связанные с Великой Отечественной войной, а также открыты новые мемориалы, отметил он. Мемориальный сквер на месте бывшего нацистского фильтрационного лагеря "Картофельный городок" открыт 2 мая в Симферополе. Через концлагерь прошли почти 150 тысяч советских граждан, многие из которых умерли в нем от голода, обезвоживания, дизентерии и простуды.
https://ria.ru/20230509/pamyat-1870561761.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, симферополь, владимир константинов, владимир зеленский, день победы, день победы — 2023
Общество, Украина, Симферополь, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, День Победы, День Победы — 2023
Отказ от истории превращает народ Украины в население, заявил Константинов
Глава парламента Крыма Константинов: отказ от истории превращает народ Украины в население
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Власти Украины, устанавливая 9 мая Днем Европы, отказываются от собственной истории, превращая народ в население, заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.
В понедельник Владимир Зеленский
заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.
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"Они хотят отречься от своей истории. Чтобы народ сделать населением, нужно отобрать у людей историю. На какой-то период времени это у них получится, забьют людям мозги, кинут их на передовую, чтобы они там погибали. Но дерево без корней не живет. Нам история нужна, это история нашего народа, Победы, сила для завтрашнего дня", - сказал Константинов журналистам.
В Крыму традиционно ко дню Победы приведены в порядок мемориалы и памятники, связанные с Великой Отечественной войной, а также открыты новые мемориалы, отметил он.
Мемориальный сквер на месте бывшего нацистского фильтрационного лагеря "Картофельный городок" открыт 2 мая в Симферополе
. Через концлагерь прошли почти 150 тысяч советских граждан, многие из которых умерли в нем от голода, обезвоживания, дизентерии и простуды.
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