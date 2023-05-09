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Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации
Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации
Вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страна гордится своими... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:25
2023-05-09T10:25
2023-05-09T11:53
владимир путин
специальная военная операция на украине
день победы — 2023
россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страна гордится своими героями."Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа, вы с честью исполняете свой ратный долг - сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас", - сказал Путин во время выступления на Параде Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выступление Владимира Путина на Параде Победы
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия Запада и поблагодарил участников спецоперации в Донбассе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
2023-05-09T10:25
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PT9M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, день победы — 2023, россия, день победы, видео
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, День Победы — 2023, Россия, День Победы
Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страна гордится своими героями.
2023-05-09T10:25
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PT9M54S
Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации
Президент Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страна гордится своими героями.
"Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа, вы с честью исполняете свой ратный долг - сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас", - сказал Путин во время выступления на Параде Победы.