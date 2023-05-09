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Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 09.05.2023 (обновлено: 11:53 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/uchastniki-1870579378.html
Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации
Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации
Вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страна гордится своими... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:25
2023-05-09T11:53
владимир путин
специальная военная операция на украине
день победы — 2023
россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страна гордится своими героями."Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа, вы с честью исполняете свой ратный долг - сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас", - сказал Путин во время выступления на Параде Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Выступление Владимира Путина на Параде Победы
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия Запада и поблагодарил участников спецоперации в Донбассе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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владимир путин, день победы — 2023, россия, день победы, видео
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, День Победы — 2023, Россия, День Победы
Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страна гордится своими героями.
2023-05-09T10:25
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Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации

Президент Путин: вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страна гордится своими героями.
"Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа, вы с честью исполняете свой ратный долг - сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас", - сказал Путин во время выступления на Параде Победы.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДень Победы — 2023РоссияДень Победы
 
 
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