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На Украине мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу
На Украине мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу - РИА Новости, 09.05.2023
На Украине мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу
В Киевской области задержали местного жителя, который решил убить себя и своих детей из-за ревности к жене, которая уехала за границу, сообщило издание... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T02:52
2023-05-09T02:52
2023-05-09T03:25
в мире
киевская область
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Киевской области задержали местного жителя, который решил убить себя и своих детей из-за ревности к жене, которая уехала за границу, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на полицию.Отмечается, что трагедия произошла в частном доме. Украинские полицейские выяснили, что после телефонного разговора с женой, которая находится за границей, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения предпринял попытку покончить с собой и убить собственных детей. Дочь попыталась предотвратить беду, но отец "начал бить несовершеннолетнюю кулаками, а позже нанес смертельное ножевое ранение".По информации правоохранительных органов, вечером перед произошедшим мужчина отмечал день рождения соседа и рассказал ему, что "жена бросила семью и уехала за границу к любовнику".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область
На Украине мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу
Житель Киевской области зарезал 16-летнюю дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
В Киевской области задержали местного жителя, который решил убить себя и своих детей из-за ревности к жене, которая уехала за границу, сообщило издание "Страна.ua"
со ссылкой на полицию.
«
"Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома, почувствовали резкий запах газа. 43-летний мужчина практически не дышал, впрочем, благодаря быстрой реакции полицейских на критическую ситуацию, пришел в сознание. Сотрудники полиции обследовали дом и нашли 12-летнего испуганного мальчика, который скрывался в подвальном помещении", — говорится в сообщении силовиков.
Отмечается, что трагедия произошла в частном доме. Украинские полицейские выяснили, что после телефонного разговора с женой, которая находится за границей, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения предпринял попытку покончить с собой и убить собственных детей. Дочь попыталась предотвратить беду, но отец "начал бить несовершеннолетнюю кулаками, а позже нанес смертельное ножевое ранение".
По информации правоохранительных органов, вечером перед произошедшим мужчина отмечал день рождения соседа и рассказал ему, что "жена бросила семью и уехала за границу к любовнику".
В Берлине муж на глазах у детей убил жену-беженку с Украины