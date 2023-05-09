https://ria.ru/20230509/ubiystvo-1870542569.html

На Украине мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу

На Украине мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу - РИА Новости, 09.05.2023

На Украине мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу

В Киевской области задержали местного жителя, который решил убить себя и своих детей из-за ревности к жене, которая уехала за границу, сообщило издание... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T02:52

2023-05-09T02:52

2023-05-09T03:25

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киевская область

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Киевской области задержали местного жителя, который решил убить себя и своих детей из-за ревности к жене, которая уехала за границу, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на полицию.Отмечается, что трагедия произошла в частном доме. Украинские полицейские выяснили, что после телефонного разговора с женой, которая находится за границей, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения предпринял попытку покончить с собой и убить собственных детей. Дочь попыталась предотвратить беду, но отец "начал бить несовершеннолетнюю кулаками, а позже нанес смертельное ножевое ранение".По информации правоохранительных органов, вечером перед произошедшим мужчина отмечал день рождения соседа и рассказал ему, что "жена бросила семью и уехала за границу к любовнику".

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киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, киевская область