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В Туле прошел военный парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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13:31 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/tula-1870615630.html
В Туле прошел военный парад в честь Дня Победы
В Туле прошел военный парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Туле прошел военный парад в честь Дня Победы
Более тысячи человек и более 50 единиц техники приняли участие в военном параде ко Дню Победы на центральной площади города-героя Тулы, сообщает правительство... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:31
2023-05-09T13:31
тула
россия
тульская область
алексей дюмин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
тульское суворовское военное училище
воздушно-десантные войска россии
день победы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Более тысячи человек и более 50 единиц техники приняли участие в военном параде ко Дню Победы на центральной площади города-героя Тулы, сообщает правительство Тульской области. Перед началом парада на площади Ленина губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин поздравил жителей и гостей региона. Он назвал День Победы "самым дорогим, священным для всех нас праздником, символом мужества и самоотверженности нашего народа". Губернатор отметил, что в верности ратным традициям, преемственности поколений и готовности в трудный момент встать на защиту отечества – сила россиян во все времена. "В этот священный день мы вспоминаем всех, кто не дрогнул, выстоял в те суровые годы. Остановил, а затем разбил врага в его же логове. Огромной ценой советский народ спас страну, всю Европу и практически весь мир. Сегодня наши доблестные воины вновь сражаются за родину. Храбро и мужественно выполняют свой долг", - подчеркнул Дюмин. В память о тех, кто погиб за право на жизнь для миллионов людей во всем мире, была объявлена минута молчания. Глава региона подчеркнул, что сегодня на защиту Донбасса, России и будущего встали солдаты и офицеры Вооружённых сил РФ, военнослужащие и сотрудники Росгвардии и других силовых структур, добровольцы, именные подразделения. Дюмин отметил, что город-герой Тула, как и во все времена, вносит свой вклад в победу. Он подчеркнул, что работники оборонных предприятий днём и ночью выпускают вооружение и технику для армии. По его словам, неравнодушные, сопереживающие жители Тульской области стали настоящим вторым фронтом – они реальными делами и поступками помогают воинам на передовой – всем, чем могут. "И такая поддержка так же важна и необходима, как вооружение и техника. Она вдохновляет наших ребят и даёт им понять, что за ними – вся страна, весь наш народ" - сказал губернатор. По традиции парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. За ними проследовала знаменная группа с государственным флагом России и копией знамени Победы. В ее составе военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. За знаменной группой прошла рота почетного караула и военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны. Торжественным маршем по площади прошли воины-десантники прославленной 106-й дивизии ВДВ. В годы войны она внесла серьезный вклад в разгром фашистов. Героизм десантников отмечен высокими государственными наградами. Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34. Затем проследовала "Катюша" – советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5, восстановленная специалистами научно-производственного объединения "Сплав". "В составе механизированной колонны - образцы вооружения, в том числе выпускаемые на заводах Тулы. Впервые на параде представлены машины инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", предназначенные для оперативного создания минных полей на особо опасных направлениях", - говорится в сообщении областного правительства.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870609155.html
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тула, россия, тульская область, алексей дюмин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), тульское суворовское военное училище, воздушно-десантные войска россии, день победы, общество, день победы — 2023
Тула, Россия, Тульская область, Алексей Дюмин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Тульское суворовское военное училище, Воздушно-десантные войска России, День Победы, Общество, День Победы — 2023
В Туле прошел военный парад в честь Дня Победы

На центральной площади Тулы прошел военный парад в честь Дня Победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на военном параде в Туле
Военнослужащие на военном параде в Туле - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Военнослужащие на военном параде в Туле. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Более тысячи человек и более 50 единиц техники приняли участие в военном параде ко Дню Победы на центральной площади города-героя Тулы, сообщает правительство Тульской области.
Перед началом парада на площади Ленина губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин поздравил жителей и гостей региона. Он назвал День Победы "самым дорогим, священным для всех нас праздником, символом мужества и самоотверженности нашего народа". Губернатор отметил, что в верности ратным традициям, преемственности поколений и готовности в трудный момент встать на защиту отечества – сила россиян во все времена.
Военнослужащие во время военного парада в Омске - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В Омске прошел парад Победы
Вчера, 12:47
"В этот священный день мы вспоминаем всех, кто не дрогнул, выстоял в те суровые годы. Остановил, а затем разбил врага в его же логове. Огромной ценой советский народ спас страну, всю Европу и практически весь мир. Сегодня наши доблестные воины вновь сражаются за родину. Храбро и мужественно выполняют свой долг", - подчеркнул Дюмин.
В память о тех, кто погиб за право на жизнь для миллионов людей во всем мире, была объявлена минута молчания.
Глава региона подчеркнул, что сегодня на защиту Донбасса, России и будущего встали солдаты и офицеры Вооружённых сил РФ, военнослужащие и сотрудники Росгвардии и других силовых структур, добровольцы, именные подразделения. Дюмин отметил, что город-герой Тула, как и во все времена, вносит свой вклад в победу. Он подчеркнул, что работники оборонных предприятий днём и ночью выпускают вооружение и технику для армии. По его словам, неравнодушные, сопереживающие жители Тульской области стали настоящим вторым фронтом – они реальными делами и поступками помогают воинам на передовой – всем, чем могут. "И такая поддержка так же важна и необходима, как вооружение и техника. Она вдохновляет наших ребят и даёт им понять, что за ними – вся страна, весь наш народ" - сказал губернатор.
По традиции парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. За ними проследовала знаменная группа с государственным флагом России и копией знамени Победы. В ее составе военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. За знаменной группой прошла рота почетного караула и военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны.
Торжественным маршем по площади прошли воины-десантники прославленной 106-й дивизии ВДВ. В годы войны она внесла серьезный вклад в разгром фашистов. Героизм десантников отмечен высокими государственными наградами.
Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34. Затем проследовала "Катюша" – советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5, восстановленная специалистами научно-производственного объединения "Сплав".
"В составе механизированной колонны - образцы вооружения, в том числе выпускаемые на заводах Тулы. Впервые на параде представлены машины инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", предназначенные для оперативного создания минных полей на особо опасных направлениях", - говорится в сообщении областного правительства.
Участники военного парада в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Военный парад в Волгограде завершился авиационной частью
Вчера, 12:00
 
ТулаРоссияТульская областьАлексей ДюминФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Тульское суворовское военное училищеВоздушно-десантные войска РоссииДень ПобедыОбществоДень Победы — 2023
 
 
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